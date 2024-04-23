華為迎頭趕上！蘋果在中國市占率降至15.7% 華為銷量成長7成
根據市場調查機構「Counterpoint」最新數據，蘋果（Apple）公司2024年第一季在中國市場出貨量，比起去年同期銳減至15.7%，創下2020年疫情爆發以後最糟糕的單季成績。相較之下中國本土品牌華為（Huawei）等競爭對手則緊追在後，為如今已排名第三的蘋果公司帶來壓力。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》報導，Counterpoint數據顯示，中國作為全球最大智慧手機市場，蘋果公司的市占率自2023年的19.7%，下降到了今年第一季的15.7%，目前已經滑到中國智慧手機品牌的第三名，佔據第一、二名的則是中國本土品牌Vivo和榮耀（Honor）。
至於另一項中國本土品牌華為的市佔率，則從去年第一季的9.3%，大幅躍進至今年第一季的15.5%，被認為緊追在蘋果之後，銷量更比去年同期大幅增長了70%，被認為很快就能在新產品推出、社群媒體推廣見效後，追上蘋果的腳步；另外，Oppo與副品牌Oneplus的市佔率也有15.3%的表現，小米則是達到14.6%。
隨著中美關係惡化，北京政府開始禁止中國人在公務場所使用外國手機，中國消費者本身也對「繞過美國制裁」推出搭載最新晶片的華為旗艦機充滿信心，此消彼長下更進一步打擊蘋果在中國原先佔據優勢的高階手機市場布局。