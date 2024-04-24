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全中運自由車／大甲高中封王、稱后成大贏家　黃暐程奪生涯首金

▲臺中市大甲高中黃暐程（右）在隊友張恩騰助攻下，奪下全中運生涯首面金牌。(圖/全中運提供)
▲臺中市大甲高中黃暐程（右）在隊友張恩騰助攻下，奪下全中運生涯首面金牌。(圖/全中運提供)

記者廖聿偉/綜合報導

113年全中運自由項目最後一天，壓軸項目公路賽登場，總計4組、230名車手參賽，經過將近3小時的賽程，高男組由臺中市大甲高中黃暐程摘下金牌，高女組臺中市大甲高中溫彩彤，完成包辦（公路）計時與公路賽的雙金；國女組由臺中市清泉國中陳穎嫻完成「連霸」，國男組臺中市清水國中謝治翔，則首度於公路賽摘金。

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公路賽競爭最為激烈的是高男組賽程，臺中市大甲高中挾著計時賽優勢，以及隊友間相互掩護，締造成功的團隊作戰，黃暐程奪下全中運生涯首面金牌後，滿臉興奮地說：「（隊友）張恩騰一直幫我破風，過程中叫我不要放棄，他跟我說：『因為你高中還沒拿過金牌！』，非常感謝張恩騰幫我完成奪金的夢想。」

今年高二的黃暐程表示，要上陽明山的時候，腿就有點要抽筋，隊友張恩騰一直幫我帶車破風，讓他有時間休息，比賽中段臺北市西松高中陳則安很早就發動攻擊，因為只有一個人，沒辦法運用策略團體作戰，黃暐程說：「真的很感謝隊友（張恩騰），這面金牌讓我以後更有騎車的動力。」

高女組金牌由臺中市大甲高中溫彩彤完成包辦公路賽2項賽事（計時賽、公路賽）金牌，溫彩彤說：「去年我在車隊算是副手，今天有人幫忙帶車破風，在陽明山前的那段平路，學姐先做一次攻擊，然後把後面選手篩選掉，我一路進山後距離就拉開了！」

溫彩彤包辦公路賽高女組雙金賽後表示，公路賽的確比較能發揮自己優勢，也讓自己更有成就感，溫彩彤拿下本屆全中運自由車賽第4面金牌，達成目標後，接下來希望能在5月哈薩克國際賽爭取到好成績。

來自臺中市清泉國中的國九生陳穎嫻，去年就是公路賽金牌，今天完成國女組公路賽「連霸」，同時也是個人生涯全中運的第7金，賽後她說：「剩下5公里快要騎不下去，我心裡一直想著『金牌』鼓勵自己，這是我第2次騎這條路而已，上次訓練感覺就是一條看不到終點的路，今天比賽覺得比上次還辛苦！」

國男組今年公路賽爆冷，最後由臺中市清水國中的國九生謝治翔奪下金牌，這是他今年全中運自由車第3金，也是生涯首度奪下公路賽金牌，謝治翔賽後說：「這條路線在賽前我就跑了超過10次，這次要上陽明山的時候，真的很想放棄，靠意志力撐過來，我告訴自己不能輸，也很感謝隊友在比賽前段幫我破風，才能拿到這面金牌。」

全中運自由車項目結束，臺中市大甲高中稱霸全組，共計18項賽事，奪下16面金牌。

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