全中運自由車／大甲高中封王、稱后成大贏家　黃暐程奪生涯首金

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今年高二的黃暐程表示，要上陽明山的時候，腿就有點要抽筋，隊友張恩騰一直幫我帶車破風，讓他有時間休息，比賽中段臺北市西松高中陳則安很早就發動攻擊，因為只有一個人，沒辦法運用策略團體作戰，黃暐程說：「真的很感謝隊友（張恩騰），這面金牌讓我以後更有騎車的動力。」
高女組金牌由臺中市大甲高中溫彩彤完成包辦公路賽2項賽事（計時賽、公路賽）金牌，溫彩彤說：「去年我在車隊算是副手，今天有人幫忙帶車破風，在陽明山前的那段平路，學姐先做一次攻擊，然後把後面選手篩選掉，我一路進山後距離就拉開了！」
溫彩彤包辦公路賽高女組雙金賽後表示，公路賽的確比較能發揮自己優勢，也讓自己更有成就感，溫彩彤拿下本屆全中運自由車賽第4面金牌，達成目標後，接下來希望能在5月哈薩克國際賽爭取到好成績。
來自臺中市清泉國中的國九生陳穎嫻，去年就是公路賽金牌，今天完成國女組公路賽「連霸」，同時也是個人生涯全中運的第7金，賽後她說：「剩下5公里快要騎不下去，我心裡一直想著『金牌』鼓勵自己，這是我第2次騎這條路而已，上次訓練感覺就是一條看不到終點的路，今天比賽覺得比上次還辛苦！」
國男組今年公路賽爆冷，最後由臺中市清水國中的國九生謝治翔奪下金牌，這是他今年全中運自由車第3金，也是生涯首度奪下公路賽金牌，謝治翔賽後說：「這條路線在賽前我就跑了超過10次，這次要上陽明山的時候，真的很想放棄，靠意志力撐過來，我告訴自己不能輸，也很感謝隊友在比賽前段幫我破風，才能拿到這面金牌。」
全中運自由車項目結束，臺中市大甲高中稱霸全組，共計18項賽事，奪下16面金牌。