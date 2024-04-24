全中運田徑／台灣超級新星誕生！謝元愷110公尺跨欄再破全國紀錄

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這次鳳山商工謝元愷做了新的嘗試，在賽前熱身時做「超速度訓練」。「昨天第一次做，覺得很累，今天感覺好多了。決賽動作的流暢度和敏捷度，都比昨天好。」但對於自己的成績，他還是不滿意。「今天以13秒10當目標沒達陣，跨欄是沒失誤，但跨得不夠完美。」
這兩天鳳山商工謝元愷心情大洗三溫暖。110公尺跨欄世青門票到手心情大好，想說在下午4x100公尺接力決賽拚面獎牌。鳳山商工謝元愷表示：「其實那才是我今年最想要的一面獎牌，預賽我們排第三，沒想到決賽時第三棒隊友接到棒後受傷未完賽，賽後全隊哭成一團。」
原來除了去年剛開辦的屏東盃奪金外，從高一到高三，鳳山商工謝元愷在全國賽4x100公尺接力都只拿第4。「都是林柏勳害的啦，他跑太快，今年沒有林柏勳，我原本認為有機會奪牌，沒想到會是這樣的結局， 全隊一起哭了很久，還好今天有衛冕成功，彌補一下遺憾。」
在世青田徑賽奪牌是鳳山商工謝元愷接下來最重要的任務。謝元愷表示：「臺灣田徑公開賽比的是成人欄架，我不會比，8月底前就是全力備戰世青賽。由於兩年前我的腳踝受過傷，日本體能訓練師說，我腳踝穩定性還是不夠，所以休息幾天後，就會針對核心和腳踝穩定性作加強。」
國女100公尺跨欄決賽，新北市明德高中國中部林子婕以13秒80破大會，躍居U18第二傑，也是史上最快的國中女生。明德高中國中部林子婕去年9月才接觸欄架， 成績便不斷突破天花板，教練張勝煇笑說：「她真的讓我出乎意料之外。」
國女5000公尺競走決賽，臺南市金城國中郭思岑24分35秒79破大會；國中組4×400公尺混合接力決賽，臺中市萬和國中3分33秒40破大會；高中組4×400公尺混合接力決賽，前兩名臺中市大甲高中及臺中市新民高中都破大會紀錄。
北市士林高商陳聿賢在高男10000公尺競走決賽 ，以45分03秒45為地主拿下田徑場第五金，高男組鉛球決賽，臺北市大同高中王訢17公尺48、陳韋帆 16公尺99金包銀，這也是身高190公分的王訢，從國九起連續三年在全中運鉛球奪冠。