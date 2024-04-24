讓新北議長怒飆五字經　陳明義深夜發千字文「相互諒解釋懷了」

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陳明義說，但用人頭代抽籤稀釋真正有意願被迫抽籤的中籤率，甚至用對價交換中籤的名額，這是個偏門、撇步、陋習，這部分自己並不同意，而他在台北縣長周錫瑋主政時期，就曾提出這樣的操作不合理也不應該，等於公然作弊，無奈從朱立倫到侯友宜，每次開議一次次改革，希望修改人頭代抽，中籤又換籤的荒謬慣例，卻也一次次被排擠與忽略。
陳明義解釋，因為每個審查會的議員都想仔細審查相關局處的施政計劃、年度預算、市府提案與排定議程。而6個審查會中，第三審查會永遠都是最熱門最多議員登記而搶破頭，原因無外乎三審的業務內容不論是工務審查、建照核發、水利工程、地目變更、都計審查，於公於私就心照不宣。
陳明義指出，議員意願調查登記的審查會超過名額進行抽籤，如願中籤的議員，沒有道理私下和沒中籤的議員退讓交換，質疑為何好不容易如願抽中籤卻馬上放棄交換，又為何特定議員年年抽又年年換，就是死佔三審終不換？既然中籤也是放棄給交換，當初又為何要登記第三審查會？充人數還是當人頭？而這樣人頭中籤成就寡頭壟斷是默契？是慣例？還是惡例？這樣的私下交換，「對得起當初將選票投給給您、相信您會認真問政的市民嗎？」
陳明義說明，本屆議會有非常多位年輕優秀的新科議員表現亮眼，既認真又明辨是非，有機會將議會代議士制度改革為更好更明確，有什麼理由不選擇改變？而對於昨日的插曲，他先向所有支持者說謝謝，自己不會氣餒也沒挫折。
陳明義說，自己所提的動議案「中籤者不得換籤」，不是基於個人的權利發聲，也不是為了五泰林選區考量，而是捍衛新北400萬市民的對市議會代議士監督市政的正本清源。
陳明義表示，自己曾經因為教育議題長期蹲守在第五審查會（教育、文化、客家事務），也曾經因為五泰輕軌和大眾運輸交通議題連續駐守在第四審查會（捷運、交通、經濟發展）並擔任召集人，這次原本可以到任何審查會全方位問政，但為突顯這不合理的慣例，故意登記在第三審查會由議事人員代為抽簽，「也許天意結果抽中最後一隻籤，既然如此就一本初衷當仁不讓。」
陳明義也說，在議場上不是跟議長之間的衝突，只是就事論事。兩人有近30年的公私情誼，也暸解彼此的個性，沒必要因相同立場不同視角而生的情緒而怨懟。而會後也主動至議長室找議長想當面溝通，不巧議長已離開議會返回服務處，「但彼此通了電話也相互諒解釋懷。」
最後陳明義說，自己從政公共事務擔任民意代表28年，常常夜深人靜時，捫心自問所謂何求？「心安理得、歡喜所擇」。