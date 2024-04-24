全中運游泳／建中學霸張暐堂奪生涯首金　奪冠關鍵：奧運金牌秘笈

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其實張暐堂賽前非常焦慮，賽前的練習狀況也很不好，甚至還常被教練點名留下來指導和溝通，他說：「我一直有想放棄的念頭，但有了這面金牌，我感覺可以再拼一下。」
建國中學接著在高男400自接力中與尋求三連霸的西松高中對決，結果建國中學第1棒也是前一天在高男組100自摘金的范振惟率先登場，想不到飆出比前一天金牌更快了0.1秒的個人最佳紀錄後，最終幫助建國中學以3分29秒26摘金。
建國中學范振惟繼110年全中運獲得金牌後，今天重新奪回這項金牌，范振惟開心的說：「我是按著前俄羅斯奧運泳將波波夫(Alexander Popov)的配速和動作來游，但感覺今天狀況比前一天好，感覺比較放鬆沒那麼緊繃。」
從國二開始在個人項目全勝不敗的臺北市數位實驗高中林家嫻，今天繼續在高女組400自決賽中再度以4分40秒79奪下今年全中運第三金，繼續維持她自國二以來的個人項目不敗戰績，即便是今年才剛升上高女組，但林家嫻依舊順利奪下200混、400混和400自3金，她說：「感覺上高女組跟國女組差距並沒很有大，但今年全中運游泳確實比前幾年更有競爭性。」
今也有不少新秀斬獲佳績，國女組400自石牌國中黃愛軒以4分28秒50摘金，她賽後怯生生的說：「對成績滿意，去年全中運400自第3，這是我的首面全中運金牌。」但因為身高僅160公分，教練希望她可以吃壯一點，她委屈的說：「我每天都有吃香蕉和喝牛奶，已經有在努力了。」
同樣在國男組400自決賽中，身高165公分的新北市林口國中國七生蘇柏陵也以4分04秒25摘下生平全中運首金，他說：「其實我自己也有嚇到，本來只想說盡量爭取進前三就好。」
「大柏」蘇柏陵自3歲時因支氣炎被家人送去泳隊，系出「台灣開放水域王者」卓承齊的母校，目前也鎖定在中長距離，但他說：「雖然平常訓練很枯躁，可是能拿到成績又很開心，也希望未來能有能力去接下學長的棒子。」