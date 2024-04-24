鋒面帶雨彈來了！全台大雨炸5天「西半部紫爆」 　雨勢最猛時間曝

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中央氣象署表示，今天影響台灣的首波鋒面通過，各地易有短暫陣雨或者雷雨，西半部及宜蘭、花蓮都有局部大雨，可能會伴隨雷擊以及強陣風；溫度方面，由於天氣陰霾，且鋒面通過後帶來微弱北風，北台灣稍微轉涼，高溫約23至25度，其他地區則約27至30度。
而氣象署一早也針對9縣市發布大雨特報，民眾外出時也要記得攜帶雨具：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。
第二波鋒面週四接力影響台灣5天！雨勢最大時間點曝光
氣象署提到，在這波鋒面離開後，週四又有另外一波鋒面靠近，影響最劇烈為週五至週日，各地的降雨機率都非常高，容易有短延時強降雨，西半部會有局部大雨，東北部則有局部較大雨勢風聲的機率。其中雨勢最猛烈的時候，就是落在週五及週六，雨勢還會比今天的鋒面要再大一點。
氣象署預報員劉宇其說明，從週日開始至下週一，雨勢會慢慢趨緩，但水氣還是偏多，下週二、下週三預期還會有一波鋒面快速通過，各地都有局部短暫陣雨或雷雨。至於這次降雨是不是能列為「梅雨鋒面？」劉宇其補充，仍不屬於「梅雨鋒面」，主要原因是「西南季風」環境還沒建立，週末的雨主要仍是鋒面本身不穩的環境導致，因此將其定義為「春雨鋒面」。