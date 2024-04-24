LINE免費貼圖19組！地震報平安用這款　免加好友「一鍵打包下載」

鋒面帶雨彈來了！全台大雨炸5天「西半部紫爆」 　雨勢最猛時間曝

▲從今（24）日開始，鋒面通過全台各地都會有短暫陣雨或者雷雨，西半部地區偶爾局部大雨。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲從今（24）日開始，鋒面通過全台各地都會有短暫陣雨或者雷雨，西半部地區偶爾局部大雨。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全台變天！鋒面帶強烈雨彈來了！中央氣象署表示，從今（24）日開始，鋒面通過全台各地都會有短暫陣雨或者雷雨，西半部地區偶爾局部大雨，也是本波鋒面降雨最多的一天。然而週四（25日）又將有另外一波鋒面靠近，會直接影響到台灣西半部以及宜蘭地區，雨勢還比這一波更猛，西半部更是在週末有機會雨勢達到多雨的紫爆。也就是說，從今天到週末天氣都不佳，民眾外出一定要記得帶傘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一波鋒面影響今天開始！9縣市大雨特報要注意

中央氣象署表示，今天影響台灣的首波鋒面通過，各地易有短暫陣雨或者雷雨，西半部及宜蘭、花蓮都有局部大雨，可能會伴隨雷擊以及強陣風；溫度方面，由於天氣陰霾，且鋒面通過後帶來微弱北風，北台灣稍微轉涼，高溫約23至25度，其他地區則約27至30度。

而氣象署一早也針對9縣市發布大雨特報，民眾外出時也要記得攜帶雨具：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

▲第一波鋒面今天開始明顯影響台灣，往後5天至28日，台灣天氣都不穩定且水氣多，民眾外出記得攜帶雨具！（圖/中央氣象署提供）
▲第一波鋒面今天開始明顯影響台灣，往後5天至28日，台灣天氣都不穩定且水氣多，民眾外出記得攜帶雨具！（圖/中央氣象署提供）
第二波鋒面週四接力影響台灣5天！雨勢最大時間點曝光

氣象署提到，在這波鋒面離開後，週四又有另外一波鋒面靠近，影響最劇烈為週五至週日，各地的降雨機率都非常高，容易有短延時強降雨，西半部會有局部大雨，東北部則有局部較大雨勢風聲的機率。其中雨勢最猛烈的時候，就是落在週五及週六，雨勢還會比今天的鋒面要再大一點。

氣象署預報員劉宇其說明，從週日開始至下週一，雨勢會慢慢趨緩，但水氣還是偏多，下週二、下週三預期還會有一波鋒面快速通過，各地都有局部短暫陣雨或雷雨。至於這次降雨是不是能列為「梅雨鋒面？」劉宇其補充，仍不屬於「梅雨鋒面」，主要原因是「西南季風」環境還沒建立，週末的雨主要仍是鋒面本身不穩的環境導致，因此將其定義為「春雨鋒面」。

▲週四新的一波鋒面接近，週五、週六將帶來更劇烈降雨。（圖／中央氣象署）
▲週四新的一波鋒面接近，週五、週六將帶來更劇烈降雨。（圖／中央氣象署）

天氣預報／雨勢升級！明半個台灣防大雨　「下波鋒面更強」變暴雨

天氣預報／地震、大雨夾殺！吳德榮：雷擊強風「劇烈天氣」到週末

天氣預報／雨傘準備好！全台迎接「9天大雨」　一圖秒懂降雨熱區

天氣預報／要變天了！鋒面雨彈抵達家門口　氣象署：這2天雨最大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生