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國家級警報慢了！「地震速報APP」爆紅　開發者是17歲高中生驚呆

▲「台灣地震速報」APP的開發者是一名17歲的高中生，未來他允諾會繼續優化，並且希望能跟氣象署合作 ，一夕之間爆紅。（圖／記者周淑萍攝）
▲「台灣地震速報」APP的開發者是一名17歲的高中生，未來他允諾會繼續優化，並且希望能跟氣象署合作 ，一夕之間爆紅。（圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

0403花蓮地震過後，每天都發生大小不一的餘震至今，22日甚至出現連續地震、23日凌晨還有兩起芮氏規模6以上的餘震，讓許多民眾嚇到不敢睡，也讓地震通知APP有了「大量需求」，不少網友都上網請益推薦的地震通知APP。而近日，就有一款「台灣地震速報」的APP突然爆紅，在一週內下載量衝破32萬，更榮登免費APP的冠軍寶座，沒想到令人驚訝的是，這個APP的開發者，竟然是一位年紀僅17歲的高三生林子祐，一夕在社群成為話題。

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有網友在「Dcard」貼文指出「大家有下載地震速報的人有收到APP的通知嗎？上面寫說這個APP只靠一個高中生在維護耶....這會不會太厲害了？請收下我的膝蓋」只見該APP推播給用戶內容寫著「近期因用戶暴增，導致部份錯誤，我深感抱歉，目前已經了解相關問題，並會盡快修正，此程式僅一人高中生維護，因此想請大家多包容，給我一些時間改善，謝謝您！」

▲台灣地震速報APP日前推播給用戶公告消息，讓許多用戶意外發現，該款APP開發者是一名17歲的高中生。（圖/Dcard）
▲台灣地震速報APP日前推播給用戶公告消息，讓許多用戶意外發現，該款APP開發者是一名17歲的高中生。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看到推播時嚇了好大一跳....現在高中生已經能自己寫APP上架還好多人用，超級強」、「根本是天才等級的....這幾天下載之後發現真的很好用」、「目前還沒有全台城市連結，但是高中生做成這樣已經很厲害了」、「這款竟然是高中生寫的，太厲害了」、「是我們學校工學院院長的兒子喔！超優秀的」。

「台灣地震速報」開發者是他！17歲高三生林子祐自學寫程式

而這名傳奇人物究竟是誰，其實他就是年僅17歲，就讀康橋國際學校高三的林子祐，他接受媒體採訪時表示「爸爸因為是陽明交大的土木工程系教授，所以讓我從小就對研究風災與地震非常感興趣，進入高中之後我就自學寫程式，前後花了1年多的時間做出了這款APP」。

提到設計該款APP的初衷，除了是自己有興趣之外，林子祐也提到：「每一次在發生地震時，政府會有一定門檻發送國家級警報，但並非所有人都會收到，這種嚴重的災害，寧願誤報也不要太保守的去觀測，所以程式利用中央氣象署測報資料後，可以讓用戶自己選擇通知的震度標準、降低警報門檻，就算震度小、威脅性不大，也應該有所準備，因為地震是無法預測的，永遠不知道下一秒地震會不會突然變強」。

▲網友最近瘋狂推薦這款「台灣地震速報」APP，沒想到開發者竟然是一名高三的學生。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲網友最近瘋狂推薦這款「台灣地震速報」APP，沒想到開發者竟然是一名高三的學生。（圖/記者張嘉哲翻攝）
APP下一步將更優化！林子祐期望「能直接找氣象署合作」

外界許多人都說「一個高中生地震APP快過中央單位」，林子祐也謙虛的說「外界認為高中生打敗中央氣象署，但其實國家級警報比較保守，民間反而靈活，彼此角色都很重要」。

對於目前APP的不足，林子祐也表示：「希望就讀大學、擁有更多資源之後，會讓地震速報程式更加的完善，像是增加APP縣市的選擇，也希望未來能直接跟氣象署合作」。針對最近因為下載量非常龐大，導致APP有點卡頓的情況，他也回應：「已經盡力在維護，再請大家多多給他一點時間」。

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