國家級警報慢了！「地震速報APP」爆紅　開發者是17歲高中生驚呆

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看到推播時嚇了好大一跳....現在高中生已經能自己寫APP上架還好多人用，超級強」、「根本是天才等級的....這幾天下載之後發現真的很好用」、「目前還沒有全台城市連結，但是高中生做成這樣已經很厲害了」、「這款竟然是高中生寫的，太厲害了」、「是我們學校工學院院長的兒子喔！超優秀的」。
「台灣地震速報」開發者是他！17歲高三生林子祐自學寫程式
而這名傳奇人物究竟是誰，其實他就是年僅17歲，就讀康橋國際學校高三的林子祐，他接受媒體採訪時表示「爸爸因為是陽明交大的土木工程系教授，所以讓我從小就對研究風災與地震非常感興趣，進入高中之後我就自學寫程式，前後花了1年多的時間做出了這款APP」。
提到設計該款APP的初衷，除了是自己有興趣之外，林子祐也提到：「每一次在發生地震時，政府會有一定門檻發送國家級警報，但並非所有人都會收到，這種嚴重的災害，寧願誤報也不要太保守的去觀測，所以程式利用中央氣象署測報資料後，可以讓用戶自己選擇通知的震度標準、降低警報門檻，就算震度小、威脅性不大，也應該有所準備，因為地震是無法預測的，永遠不知道下一秒地震會不會突然變強」。
APP下一步將更優化！林子祐期望「能直接找氣象署合作」
外界許多人都說「一個高中生地震APP快過中央單位」，林子祐也謙虛的說「外界認為高中生打敗中央氣象署，但其實國家級警報比較保守，民間反而靈活，彼此角色都很重要」。
對於目前APP的不足，林子祐也表示：「希望就讀大學、擁有更多資源之後，會讓地震速報程式更加的完善，像是增加APP縣市的選擇，也希望未來能直接跟氣象署合作」。針對最近因為下載量非常龐大，導致APP有點卡頓的情況，他也回應：「已經盡力在維護，再請大家多多給他一點時間」。