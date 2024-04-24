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雨勢升級連續炸5天！降雨模擬「清一色紫紅」　吳德榮示警提醒1事

▲今（24）日受到第一波鋒面影響，各地從清晨開始就有明顯的雨勢！（圖／記者葉政勳攝）
▲今（24）日受到第一波鋒面影響，各地從清晨開始就有明顯的雨勢！（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今（24）日受到第一波鋒面影響，各地從清晨開始就有明顯的雨勢！氣象專家吳德榮就表示，中部以北今天清晨有小範圍對流胞移入，伴隨強降水回波及閃電，今天台灣受到滯留鋒影響，西半部及東半部都有局部陣雨或者雷雨，應該注意慎防小範圍的「劇烈天氣」。而天氣粉專也發出各主流模式雨勢模擬圖，清一色幾乎都是紫紅的情況，尤其西半部累積雨量頗為可觀，民眾接下來5天外出要多加留意並且攜帶雨具。

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氣象專家吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣受到滯留鋒影響，西半部及東北部有局部陣雨或雷雨，也要注意小範圍「劇烈天氣」，像是雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等，花東地區亦轉有局部短暫陣雨的機率；氣溫部分，今天北台稍轉涼，北部19至26度，中部20至28度，南部22至32度，東部20至30度。

▲高雄市今（17）日從清晨開始狂下雷雨，許多地方傳出淹水災情，更有民眾灌爆市長陳其邁臉書，要求放「豪雨假」。（圖／民眾提供）
▲吳德榮提醒，這第二波鋒面來襲時易有「中小尺度對流系統」發展，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹」等劇烈天氣，應該要慎防有其致災的可能。（圖／民眾提供）
吳德榮說，從明天（25）日至下週日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖然不紮實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，其中易有「中小尺度對流系統」發展，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹」等劇烈天氣，應該要慎防有其致災的可能。

吳德榮提到：「當其通過或能量耗盡後又會間歇性出現空檔，下週一滯留鋒北移，有較長空檔，下週二至四滯留鋒再逐漸南移至台灣附近南北徘徊，未脫離多雨的型態。」

鋒面影響「雨勢升級」！各降雨模擬圖清一色紫紅

氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也表示「這是各主流模式未來5天的雨量預報，清一色是紫紅色一片，尤其西半部累積雨量頗為可觀，面對今年入春以來，預期結構最好的兩波春雨鋒面，真的是難得看到各國預報這麼有共識，雨勢可以說是八九不離十。」

▲各國模擬未來5天台灣雨勢圖，清一色都是紫紅，尤其以西半部地區降雨最多。（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）
▲各國模擬未來5天台灣雨勢圖，清一色都是紫紅，尤其以西半部地區降雨最多。（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）
「台灣颱風論壇天氣特急」也提到「從今天到週末，全台將迎來多雨的日子，尤其西半部、宜花，是降雨熱點，請大家要注意，今天首波鋒面侵襲，各地容易有雨，週四可能有一個小空擋，但週五至週日有第二波鋒面侵襲，預計比首波更強，雨勢將更為明顯」。

粉專特別提醒「春雨鋒面並非下個不停，而會是一陣一陣雨勢，也非常視對流長出來的位置而定，中間有無雨的空檔，甚至很久都很正常，但整體來說還是多雨的情況，這幾天地震非常多，強烈建議不要上山或者往災區走哦！」

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