雨勢升級連續炸5天！降雨模擬「清一色紫紅」　吳德榮示警提醒1事

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吳德榮說，從明天（25）日至下週日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖然不紮實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，其中易有「中小尺度對流系統」發展，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹」等劇烈天氣，應該要慎防有其致災的可能。
吳德榮提到：「當其通過或能量耗盡後又會間歇性出現空檔，下週一滯留鋒北移，有較長空檔，下週二至四滯留鋒再逐漸南移至台灣附近南北徘徊，未脫離多雨的型態。」
鋒面影響「雨勢升級」！各降雨模擬圖清一色紫紅
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也表示「這是各主流模式未來5天的雨量預報，清一色是紫紅色一片，尤其西半部累積雨量頗為可觀，面對今年入春以來，預期結構最好的兩波春雨鋒面，真的是難得看到各國預報這麼有共識，雨勢可以說是八九不離十。」
「台灣颱風論壇天氣特急」也提到「從今天到週末，全台將迎來多雨的日子，尤其西半部、宜花，是降雨熱點，請大家要注意，今天首波鋒面侵襲，各地容易有雨，週四可能有一個小空擋，但週五至週日有第二波鋒面侵襲，預計比首波更強，雨勢將更為明顯」。
粉專特別提醒「春雨鋒面並非下個不停，而會是一陣一陣雨勢，也非常視對流長出來的位置而定，中間有無雨的空檔，甚至很久都很正常，但整體來說還是多雨的情況，這幾天地震非常多，強烈建議不要上山或者往災區走哦！」