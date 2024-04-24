全力搶修環狀線！新北捷運局科長猝逝 同事錯愕：生前是運動健將
新北環狀線受到0403花蓮強震影響，導致鋼箱梁受損，目前仍在搶修當中，不料卻傳出捷運局工程管理科周姓科長疑因壓力過大，致使心肌梗塞猝逝，引發外界關注。據了解，周姓科長升上主管1年多，曾獲頒模範公務人員獎，平時熱愛運動，過去曾參加過鐵人三項比賽，昨晚卻突然倒下過世，令同事感到十分錯愕。
社會組／綜合報導
據了解，周姓科長已婚、育有2女，雖有心血管病史，卻很重視健康，平時熱愛運動，過去是橄欖球校隊之外，平時也會參加鐵人三項競賽，自花蓮強震後一直忙於環狀線修復工作，昨晚卻突然倒下，令家屬及同事難以接受。
捷運局說明，周科長22日下班後前往醫院門診複診，昨日晚間10時感到身體不適突然倒下，家屬緊急將人送往醫院急救，最終仍宣告不治，享年52歲。
捷運局表示，周科長是優秀盡職的好主管，平時工作認真負責，且有許多優良事蹟，過去曾獲得「新北市政府111年度模範公務人員」。其擔任安坑所主任多年，努力推動安坑輕軌，去年2月讓安坑輕軌順利通車，曾獲「111年度新北市政府公共工程優質獎」，升任工管科長1年多。
消息傳出後，捷運局長立即前往醫院探視、了解情形，市長侯友宜昨日上午也前往台北二殯慰問家屬，並送上慰問金，強調後續會全力協助家屬處理後事，並以最優方式撫卹。