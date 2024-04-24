新任NCC主委傳內定是「他」 郭正亮一看驚呼「有問題」並拋1主張
國家通訊傳播委員會（NCC）7月即將有4名委員任期屆滿，包含NCC主委陳耀祥在內。外傳內定由台灣經濟研究院研究四所長劉柏立接任主委。對此，前立委郭正亮直呼「有問題」，並主張應廢除NCC有線電視執照判決權力。
記者陳宜加／台北報導
準總統賴清德上任後，7月底將有主委陳耀祥等4位委員任期屆滿，傳出賴政府已經內定，由政黨色彩不強烈的台灣經濟研究院研究四所長劉柏立接任主委；副主委內定台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏，另兩位委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，以及NCC平台事業管理處長詹懿廉。
對此，郭正亮23日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「劉柏立他的專業跟判決和有線執照是無關的，我建議我們的在野黨要修法，一個國家的政府可以對電視實施執照制度嗎？我認為這個權力應該要廢掉，可以用刑法去管束你是否違法，他這個是用行政權判定你直接違規，為什麼有這種權力？我根本就認為這個機構是有問題的。」
郭正亮直言，「我在美國就沒聽過有這種權力機構，我覺得我們不用討論NCC的人事，應該去問NCC為什麼有這種權力？當初定位根本就是錯的」，郭正亮最後更說，「NCC主委也要對過去陳耀祥那個階段所犯的過失要表態，這是在野黨該質詢的部分，國民黨、民眾黨都應該要質詢，我覺得是先就過去發生的部分，讓他表態，再積極地研議要不要修法。」