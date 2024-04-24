台北慈濟爆護理師趁麻醉偷拍！PO文男護理師複訊「10萬交保」
台北慈濟醫院一名29歲黃姓資深護理師，昨（23）日在PTT上爆料，指稱在開刀房任職半年以來，有護理師趁病患全身麻醉期間，拍攝、搓揉病患生殖器、胸部，不過其文內散布3張不雅照，因此遭院方提告，最終無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密及妨害性隱私送辦。黃男堅稱照片不是自己拍攝，卻無法透露拍攝者是誰，僅說是群組看到，23日晚間被帶往北檢，檢方複訊後諭令以10萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
一名自稱「阿肥」的黃姓護理師，以實名發文在PTT發文爆料，在台北慈濟開刀房工作至今半年，看過許多令人作嘔的事情，大量護理師圍觀麻醉開刀的病患時，不僅會拍攝照片，甚至還上手搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」。黃姓護理師也網上公開照片證據，其中包括「白虎」、「入珠」等照，以及一名準備隆乳的女病患遭人拍照留念，除了成人私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過。
由於黃男文中還PO出3張不雅照，涉犯無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密及妨害性隱私，因此遭警方帶回，黃男堅稱PO文中附帶的3張不雅照，並非由自己拍攝，卻始終不願透露拍攝者資訊，僅說是群組看到、下載，昨晚檢方複訊後諭令以10萬元交保。
台北慈濟醫院昨天也回應，該爆料提及的相關醫療處置「均非事實」，且手術室明文嚴禁非醫療用途的拍照行為，醫院已經開始追查照片來源、真實性以及拍攝動機，另外立即停止黃姓護理師的相關資訊查閱權限，同時報請警方協助調查。
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