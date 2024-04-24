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只有3天！7-11美式買1送1、韓國泡麵半價　拿鐵、珍奶第2杯10元

▲7-11本週超值五六日咖啡優惠曝光，限時3天有精品美式買1送1，今（24）日門市還有燕麥系列飲品「第2杯10元」優惠倒數。
▲7-11本週超值五六日咖啡優惠曝光，限時3天有精品美式買1送1，今（24）日門市還有燕麥系列飲品「第2杯10元」優惠倒數。

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11超值五六日咖啡優惠曝光！限時3天有精品美式買1送1，還有韓國炸醬拉麵也買1送1，相當於半價優惠，並且今（24）日門市還有燕麥系列飲品「第2杯10元」優惠倒數，包括燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶都含在內。全家本週優惠趣有奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，寄杯嘉明拿鐵2杯99元。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月26日至4月28日
◾大杯精品美式買1送1，5折，原價110元、特價55元
◾悅氏light鹼性水買1送1，5折，原價20元、特價10元
◾韓國不倒翁頂級金炸醬拉麵買1送1，5折，原價65元、特價33元

▲7-11超值五六日咖啡優惠曝光！！限時3天有精品美式買1送1，還有韓國炸醬拉麵也買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11超值五六日咖啡優惠曝光！！限時3天有精品美式買1送1，還有韓國炸醬拉麵也買1送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜4月24日，燕麥飲全系列同品項第2杯10元
◾黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元，原價75元、特價43元
◾燕麥奶茶第2杯10元，原價70元、特價40元
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，原價75元、特價43元

▲7-11燕麥飲全系列同品項第二杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11燕麥飲全系列同品項第二杯10元。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月22日至4月30日
◾大杯冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾精品冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價110元、特價77元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾冰燕麥奶茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）

▲7-11線上寄杯將開跑「世界地球日」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯將開跑「世界地球日」優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣領券｜4月22日至4月28日（數量有限搶完為止）
◾奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，原價59元、特價30元
◾韋恩咖啡特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元

▲全家本週優惠趣別忘記搶奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，還有韋恩特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元。（圖／翻攝自APP）
▲全家本週優惠趣別忘記搶奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，還有韋恩特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜即起至12月31日，免費借用循環杯
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾靜岡抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）

▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）
▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）
📍APP｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）

▲全家本週優惠趣別忘記搶奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，還有韋恩特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元。（圖／翻攝自APP）
▲全家本週優惠趣別忘記搶奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，還有韋恩特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元。（圖／翻攝自APP）

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