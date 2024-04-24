只有3天！7-11美式買1送1、韓國泡麵半價　拿鐵、珍奶第2杯10元

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📍門市｜4月26日至4月28日
◾大杯精品美式買1送1，5折，原價110元、特價55元
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📍門市｜4月24日，燕麥飲全系列同品項第2杯10元
◾黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元，原價75元、特價43元
◾燕麥奶茶第2杯10元，原價70元、特價40元
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，原價75元、特價43元
📍APP｜4月22日至4月30日
◾大杯冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾精品冰燕麥拿鐵買7送3，7折（原價110元、特價77元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾冰燕麥奶茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣領券｜4月22日至4月28日（數量有限搶完為止）
◾奇異果纖鮮果茶／白桃芒芒鮮果茶買1送1，原價59元、特價30元
◾韋恩咖啡特濃摩卡買1送1，原價30元、特價15元
📍門市｜即起至12月31日，免費借用循環杯
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾靜岡抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）
📍APP｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）