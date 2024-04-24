徐基麟挑戰陳義信、風神等強投大紀錄！也是中信兄弟的救命仙丹

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徐基麟去年出賽10場都是後援，WHIP（每局被上壘率）為1.58，今年下修到1.24，加上後援部分，徐基麟可以把打者更容易出局，用球精簡。
徐基麟今天出戰樂天若贏球，將成為隊史，史上第五位開季4戰4勝的投手，過去1992年陳義信、1998年卡洛索、2002年風神、2015年克蘭頓都曾開季4戰4勝，這也是兄弟隊史開季最長連續登板勝投的紀錄。
徐基麟生涯首度先發起連3場都拿下勝投，成為本季第1個3勝的本土投手，追平味全龍伍鐸和統一獅勝騎士，並列最多勝。
徐基麟是誰？曾旅美費城人隊
徐基麟在三民高中時期獲得不少國外球探關注，最快球速可飆破153公里，但2017年的U-18世界盃棒球賽結束後，徐基麟的右手肘韌帶出現撕裂，接受PRP治療。他在2018年和費城人隊簽約，卻因傷勢影響，2019年僅在新人聯盟出賽1場，僅投0.2局失3分，防禦率40.50。2020年受到疫情影響，直到2021年才有出賽紀錄。
之後他回到台灣，2021年一度跟樂天桃猿簽下自主培訓合約，但最後又入選中華培訓隊，最後提前跟樂天提前解約，2022年選秀他以第二輪第十三順位被中信兄弟選中，以2.5年、月薪新台幣20萬元，激勵獎金新台幣80萬元的合約正式加盟中信兄弟。
徐基麟3勝0敗，防禦率2.65，也是前中信兄弟最穩定本土投手。兄弟今年在本季9勝8敗，先發投手能否撐住固定局數將是關鍵，而徐基麟是本土投手先發最穩定的存在。
徐基麟小檔案
守備位置：投手／右投右打
生日：1999年8月9日
身高體重：189公分、90公斤
學歷：高雄市三民高中
月薪：約20萬元
經歷：2011年LLB世界少棒錦標賽、2013年小馬少棒賽、2014年U15世界盃棒球賽、2017年Ｕ18世界盃棒球賽、美國職棒費城費城人隊、2021年U23世界盃棒球賽
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