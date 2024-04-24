F.I.R.出道20週年！阿沁預約大巨蛋：建寧老師、詹雯婷不要吵架了
F.I.R.飛兒樂團昨（23）日迎來出道20週年，不過3位成員早已各奔東西，該團加入新主唱後，發表2張專輯宣布單飛不解散，吉他手阿沁轉為獨立製作人，原主唱Faye飛（詹雯婷）則和團長陳建寧撕破臉，兩人合約官司尚未落幕。對此，阿沁罕見發文許下願望：「希望建寧老師、詹雯婷，不要再吵架了！」
記者楊穎軒／綜合報導
阿沁在IG打趣表示，飛兒樂團2004年前4月23日發行首張專輯，昨天雖然沒有在台北大巨蛋辦紀念演唱會，但至少發現自己是被創作耽誤的偶像藝人，也算是一種認知里程碑，話鋒一轉，感性表示：「以下昨天做夢夢到，飛兒樂團本人切蛋糕說，20歲生日願望是，希望建寧老師詹雯婷，不要再吵架了！官司落幕，不計前嫌，擁抱和好。」
「雖然今天20週年飛兒樂團紀念演唱會可能是沒機會了，現在訂場地晚上唱會不會太急...但我們一起許願，30週年飛兒樂團大巨蛋過生日吧 ！」阿沁寫道，大批網友感動附和：「真心私心希望原生的FIR可以再度合體！尤其是主唱飛Faye」、「也希望建寧老師和飛姐的官司能和平落幕」、「希望未來的某一天還能看到FIR合體開演唱會！」
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