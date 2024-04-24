內湖休旅車撞上千萬保時捷！開車門查看又險刮大B 最後結局曝光
北市內湖區舊宗路一段日前發生一起超跑事故，一輛保時捷從北市內湖區舊宗路一段某汽車精品店離開時，因未禮讓行進中車輛，加上視線死角，與後方直行休旅車撞上，造成保時捷左側車殼受損，所幸2駕駛皆未受傷。事後，有車主將這段行車紀錄器PO網，被眼尖網友發現這款保時捷為911 GT3 RS，市價初估破千萬元，警方表示有接獲民眾報案，但因車主已自行和解，因此未到場處理。
社會組／綜合報導
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」PO出這段車禍影片，還原案發當下經過，案發於21日下午近2時，可見當時果綠色保時捷正準備從汽車精品店離開，從路邊準備右轉駛進舊宗路一段，行駛在外側車道的白色車輛見狀後停車，讓保時捷先行，結果卻與中間車道從後方駛來的黑色休旅車相撞。
從影片可看出，當時行駛在中間車道的黑色休旅車一度減速，保時捷原以為要禮讓，緩慢右轉前進，不料仍被休旅車撞上左前方。休旅車駕駛下車查看，發現自己撞上一輛價值不菲的保時捷後，臉色相當凝重，所幸車損輕微。
影片曝光後，掀起廣大網友熱議，直言「二台就這樣眼睜睜地撞上去，實在有夠寶」、「下車也不先二段式查看後方車輛，差點又刮到一台大B」、「差點買一送一，買保時捷送BMW」。
不過也有網友認為「這很明顯就是保時捷的錯啊」、「正常轉彎出車，等後方無車輛或紅燈才能轉出去，是基本常識」、「誰有路權就是誰有理，轉彎車沒路權未禮讓直行車」、「保時捷要負全責，RAV4是直行又開很慢，當然是保時捷要賠」。
對此，內湖警方表示，此案接獲民眾報案，保時捷為起始車，應禮讓行進中的車輛，不過員警趕赴現場前，雙方車主再次致電稱已經達成和解，故未到場處理。