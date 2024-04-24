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那個男人回來了！Kawhi Leonard第二戰回歸　快艇出戰獨行俠利多

▲快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）回歸，將出戰獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）回歸，將出戰獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）回歸！NBA季後賽洛杉磯快艇今（24）日將在第二場出戰達拉斯獨行俠，Kawhi Leonard確定將正式回歸出戰對手，而這也是他今年季後賽首戰，Kawhi Leonard因為膝蓋發炎手術，卻席了例行賽最後8場球，並且季後賽首戰也趕不上，不過他仍入選美國男籃，即將在今年夏天出征巴黎奧運。

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Kawhi Leonard在首戰雖然沒有出賽，但快艇仍以以109：97擊敗獨行俠，搶下系列賽首勝，其中哈登（James Harden）回春，加上Ivica Zubac也打爆對方禁區。

▲洛杉磯快艇主將Kawhi Leonard會是季後賽關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇主將Kawhi Leonard會是季後賽關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
Kawhi Leonard自 3 月 31 日以來就沒有參加過比賽。當被問及Kawhi Leonard在回歸之前是，快艇主帥泰倫魯（Tyronn Lue）表示，他將回到場上。

原本快艇發現，Kawhi Leonard的傷勢反覆不定，因此很擔心他趕不上季後賽，但他持續復健，回到場上。

Leonard 生涯季後賽出戰獨行俠，場均 32.4 分, 8.9 籃板 ，以及 4.8 助攻 ，今年他打了68場比賽，這是他自2016-17賽季效力馬刺以來後，最多出賽的一季。

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