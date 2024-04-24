傳扁系3人馬回鍋 王鴻薇轟「貪污內閣復辟」：下一步特赦扁？
準總統賴清德即將於520上任，準行政院長卓榮泰近日陸續公布新內閣人事，外傳扁系人馬羅文嘉、馬永成和林德訓也將擔任要職。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，扁政府時代的人被點名入閣，「賴清德是要讓貪污內閣復辟嗎？」
記者王德蓉／綜合報導
卓榮泰日前被捕捉到和前總統核心幕僚林德訓在超商喝咖啡，將來是否為行政院辦公室主任，以及傳出有徵詢前總統府副秘書長馬永成進入國安會，被視為「扁系回歸」；對此，卓榮泰表示，因為當天超商大杯咖啡加10元多一件，所以就找了好朋友一起享用，一人喝不如兩人喝，兩杯咖啡才55元，談論的都是一些家常的事。他表示，政務委員必須更兼顧功能性和互補性，因此會在內閣團隊成員公布完成後，再陸續做其他重要人事徵詢，往後會再跟大家報告。
對此，王鴻薇23日在網路節目《今天誰來沛》表示，扁政府時代的人被點名入閣，「這是貪污政府的復辟嗎？」若要特赦前總統陳水扁，那是總統的權力，可前提是陳水扁必須認罪，「陳水扁到現在還說建國基金耶，這樣是要怎麼特赦？這於法就不符。」她直言，陳水扁的貪污情事已經被法院認證，已被定罪，還把扁朝這些人撿到菜籃子，「賴清德是要讓貪污內閣復辟嗎？」說是「行動創新內閣」，不只沒有亮點、反而是很多汙點。