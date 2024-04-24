最強Tesla Model 3 Performance來了！售233.79萬起 性能配備曝
Tesla特斯拉 今（24）全球同步發表全新性能版本 Model 3 Performance，雙馬達全輪驅動 Model 3 Performance 換上嶄新車身造型，具備優異的空氣力學效益，搭配全新電機與剎車系統，尖峰功率最高達 460 匹馬力，最高時速可達 262 公里/小時，0–100 公里/小時加速最快僅需 3.1 秒，WLTP 標準續航里程預估值為 528 公里，堪稱史上最強大的 Model 3，標準售價自 233萬7900 元起，台灣即起開放訂購。
記者徐銘穗/綜合報導
Model 3 Performance 車身造型換上全新車頭前緣設計、車尾後下擾流板、碳纖維擾流尾翼，以最佳化空氣力學效益，搭配輕量化的交錯式 20 吋 Warp 輪圈，提供車輛更為靈敏的過彎反應與出彎循跡力。
此外，更大的煞車碟盤、卡鉗與高性能剎車片提供 Model 3 Performance 強大且持續的制動力，同時透過全新避震系統與底盤設計，保有乘坐舒適度與日常實用性。
車室設計方面，Model 3 Performance 新增全新跑車座椅，提供更強的支撐性與出色的舒適度，同時具備通風與加熱功能。獨特的碳纖維編織飾板設計凸顯 Performance 車型專屬的運動風範。
除此之外，車廂標準配備環繞式 256 色氣氛燈、15.4 吋高解析度中央觸控螢幕、高達 17 組揚聲器、媲美錄音室品質的音響系統，以及後排 8 吋觸控螢幕，讓車主在享受極致操駕體驗的同時，擁有如移動劇院般的沉浸式體驗。