快看身分證！有「513、514」飯店吃到飽一人免費 母親節媽媽半價
迎接溫馨母親節，台北新板希爾頓酒店5月1日起全館推出全系列孝親優惠活動，像是二樓「悅．市集」自助餐廳整個5月都推身分證對對碰，只要對中513、514三碼數字，用餐即享四人同行一人免費，另於5月11日、12日加碼端出限定料理「厚切戰斧豬排」、「肥美烤生蠔」等。台北亞都麗緻大飯店5月10日～12日母親佳節期間也有多項優惠，巴黎廳1930x高山英紀推出4人成行，一位媽媽用餐免費。巴賽麗廳La Brasserie則是兩人同行，母親獨享半價。
記者葉盛耀/綜合報導
台北新板希爾頓酒店二樓「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」推身分證碰碰對優惠活動，5月1日至31日平日餐價每位1,080+10%元起，凡用餐者對中身分證513、514三碼數字，即可享四人同行一人免費吃到飽，其中5月11日、12日午餐時段，限量名額80位，晚餐時段及其餘日期則不限。不僅如此，餐檯料理連續兩天再升級，特別供應「厚切戰斧豬排」、「孜然烤羊排」、「肥美烤生蠔」等異國美饌，也可選擇搭配豪華主餐，由主廚現作的「焗烤波士頓龍蝦」每位1,980元，從開胃冷盤到精緻甜點應有盡有，獻給母親尊享的味蕾饗宴。
此外，台北新板希爾頓酒店於5月12日母親節當天，凡是餐飲單筆消費3,000元以上或希爾頓鑽卡會員住房，皆可免費獲得價值千元手工特製「浪漫擴香永生花禮」乙組，數量有限。
至於台北亞都麗緻大飯店，5月10日～12日母親佳節期間，米其林一星巴黎廳1930x高山英紀、天香樓與經典傳統法式餐廳巴賽麗廳La Brasserie，以瑰麗溫柔花藝設計佳節套餐，餐後贈送法式馬卡龍、茶香酥餅與棉花糖花束感謝媽媽。
10道佳餚每套 6,800+10%元的巴黎廳1930x高山英紀推出4人成行，由餐廳為您招待一位媽媽用餐免費。巴賽麗廳La Brasserie則以小而美的兩人歡慶為主題，同行母親享獨享半價，定價每套3,600+10%元。前6組訂席預定5月11日(六)午餐的巴黎廳1930x高山英紀、5月12日(日)晚餐的巴賽麗廳La Brasserie，贈送每張價值4,800元，兩廳院年度盛會芭蕾舞星在台北VIP席次，一次觀賞享譽國際舞團等11位首席舞星精湛演出(贈送之票券適用於5/4日場次)。
天香樓母親節套餐3800+10%元以「冰糖銀耳官燕」祝福母親青春永駐， 4人成行再贈送價值3,000元以上的桌邊服務的「富貴土雞」或「浙式火胴菜飯二吃」電子招待券。