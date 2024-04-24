溫朗東被徐巧芯檢舉「裝瘋逃兵」 邱國正：有案子照申訴管道查
國民黨立委徐巧芯近日捲入大姑夫婦涉詐風波，更與名嘴溫朗東槓上。徐巧芯指控對方「裝瘋逃兵」，並向國防部檢舉。對此，國防部長邱國正今（24）日回應表示，有案子就照申訴管道去查。
記者呂炯昌／台北報導
徐巧芯指稱， 溫朗東為了不想當兵，所以「裝瘋逃兵」，入伍後不斷做很多奇怪的事情，幾個禮拜後真的就被驗退了。徐巧芯並指出，檢舉函已經交給國防部。
立院今日審議「陸海空軍懲罰法修正草案」，邱國正會前受訪，針對徐巧芯指控溫朗東「裝瘋逃兵」一事，邱國正回應表示，他不知道這件事，如果有逃兵、有案子出來，就按照申訴管道去查，「我沒有預設立場，也沒有任何意見。」
針對國軍近日自傷事件頻傳，邱國正回應，發生這種案子大家都遺憾，對個人、家庭、單位都是，發生事情後，軍方立場一定從實況瞭解，包括內部管教有無問題，工作壓力、排班有沒有問題等，並同步了解在外面感情、債務、交友因素等，不能無限上綱揣測。
邱國正指出，案子都秉公處理，也有規定營區內發生自殘事件外，檢調以外還有專案小組人員，可以取得公信力。他說，軍人不能片面了解且不能公告。
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