不認為台灣有條件廢死　鄭運鵬：冤獄賠償一半以上是國民黨造孽

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接著，鄭運鵬提到，因為國人比較認識的其他進步的民主國家，如日本、美國等都有死刑，所以國人很難接受歐洲來的那一套廢死觀念，不過，大法官們很多都是留學歐洲，「我認為這是他們的盲點，我也不認為台灣在這個階段需要太在意歐洲國家要台灣做什麼」。
鄭運鵬指出，對他來說，不認為台灣現在有什麼條件廢死，但他對台灣的司法體系所判決的死刑沒什麼信心，其實台灣冤案不少，大家如果有注意，其實每一兩年都會消化一件死刑冤案，不少打了1、20年的死刑案件被無罪定讞或翻案成功，國家還要用各位的稅金去做冤獄賠償。
最後，鄭運鵬對死刑存廢的建議是，大法官和司法院可以每隔個五年做一次大規模的研討，即使研討是擺明以廢死作為主題也沒有關係，也要去營造可以被信任的審判和獄政制度，每五年去觀察社會條件的改變，如果廢死是個司法院的烏托邦，就請司法院要動手去建築，不要只想動口就好，每個國家討論死刑存廢，其實都是沒幾個人有耐心去搞懂的。
針對「不喜歡看到把冤獄和死刑放在一起談」說法，鄭運鵬則說，死刑冤案就是國家殺錯人，或者司法體系殺錯人，若支持死刑的朋友認為殺人償命，那國家司法殺錯人要誰償命？沒辦法對吧！總不能要承審法官、起訴檢察官、偵辦檢警償命吧？如果這樣，以後也不會有起訴的死刑犯。
鄭運鵬提到，最後只好是國家冤獄賠償，冤獄賠償金額和無期徒刑哪個叫做浪費納稅錢？「真的很愛拿這個理由說嘴的人，我發現他們什麼事情都用這個自助餐理由就是了」。
鄭運鵬補充，台灣的冤獄賠償有一半以上的案例是威權時期的白色恐怖受害人，這些都是國民黨造的孽，大家一起納稅賠錢，而且藍白支持者很愛講政策浪費納稅錢。