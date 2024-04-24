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國1四車連環撞！2駕駛下車檢查「又被聯結車撞飛」　送醫雙雙不治

▲國道1號北向213K員林路段發生5車連環車禍，其中3輛車起火，最終導致2名駕駛傷重不治。（圖／翻攝畫面）
▲國道1號北向213K員林路段發生5車連環車禍，其中3輛車起火，最終導致2名駕駛傷重不治。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

今（24）日凌晨3時許，國道1號北向213K員林路段發生5車連環車禍，當時該路段有2輛自小客車及2輛聯結車發生車禍，車輛停在外側車道及路肩，還在排除事故期間，又被後方一輛聯結車追撞，造成3輛車起火，最終導致2名駕駛傷重不治。

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▲國道1號北向213K員林路段發生5車連環車禍，其中3輛車起火，最終導致2名駕駛傷重不治。（圖／翻攝畫面）
▲國道1號北向213K員林路段發生5車連環車禍，其中3輛車起火，最終導致2名駕駛傷重不治。（圖／翻攝畫面）
據了解，24日凌晨彰化縣消防局接獲報案，於彰化縣北上國道213K發生車禍，立即派遣消防人員19名、各式消防車6輛、救護車3輛，趕抵現場時發現聯結車起火燃燒，緊急救出3名傷者，其中2人已失去生命跡象，分別送往衛部彰及員基搶救，最終仍回天乏術。

警方指出，根據初步了解，事故當時楊姓聯結車駕駛（54歲）與另一輛許姓聯結車駕駛（28歲），與薛姓男子（34歲）駕駛小客車、呂姓男子（32歲）駕駛租賃小客車共4車發生車禍，事故占用外側車道及路肩，其中聯結車駕駛楊男及自小客車駕駛薛男下車察看狀況，豈料此時一輛聯結車衝上來，撞上前方兩部自小客車，導致3車瞬間起火燃燒，楊男、薛男被撞飛，當場失去生命跡象。

▲國道1號北向213K員林路段發生5車連環車禍，其中3輛車起火，最終導致2名駕駛傷重不治。（圖／翻攝畫面）
▲國道1號北向213K員林路段發生5車連環車禍，其中3輛車起火，最終導致2名駕駛傷重不治。（圖／翻攝畫面）
警消到場後，緊急將2名駕駛送醫搶救，不過2人均因傷重宣告不治，另名聯結車駕駛陳姓男子（52歲）則受輕傷、無大礙，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

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