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無法接受廢死團體在傷口上撒鹽！王欣儀：死刑是對家屬最起碼交代

▲國民黨台北市議員王欣儀說，死刑是對受害家屬最起碼的交代。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨台北市議員王欣儀說，死刑是對受害家屬最起碼的交代。（圖／NOWnews資料照）

記者何哲欣／台北報導

憲法法庭昨進行死刑釋憲言詞辯論，國民黨台北市議員王欣儀表示，身為受害家屬，堅決反對廢除死刑！我衷心希望大法官們，不要將個人理想凌駕於8成支持死刑的民意之上，更不要把部分人士自我滿足的人權幻想，強加在受害家屬身上。

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王欣儀的姊姊在19歲時被追求者狂刺39刀奪命。王欣儀在臉書說，家人被狠心殺害，一個幸福的家庭從此破碎，飯桌上永遠多著一副碗筷，而那一位家人卻永遠不會再回來。父母的頭髮一夕白了，多少次的暗夜哭喊，也喚不回自己一手拉拔長大的孩子。

王欣儀說，這是無數個受害家庭的真實寫照，或許時間長了，有一天能夠稍微過上一般的日子，但卻再也回不去了，傷痛和絕望永遠都沒辦法修復。「死刑只是對受害家屬最起碼的交代。」我們無法接受加害者好吃好睡，一萬個道歉都換不回逝去的生命。我們無法接受加害者為了苟活，玩弄司法於股掌之上。我們無法接受廢死團體為了自我滿足，慷受害家屬慨，卻在受害家屬的傷口上撒鹽。

王欣儀喊話，衷心希望大法官們，不要將個人理想凌駕於8成支持死刑的民意之上，更不要把部分人士自我滿足的人權幻想，強加在受害家屬身上。身為受害者家屬，我們堅決反對廢除死刑！


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