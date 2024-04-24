陳重文涉貪案外案！台智光母公司爆內線交易撈上億 董座兒遭聲押
國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌利用職權，圖利監視器業者台智光遭收押，檢廉持續追查名下財產來源，意外查出案外案，發現台智光母公司台通光電（8011）董事長李慶煌家族涉嫌內線交易，不法獲利上億元。台北地檢署昨日指揮廉政署兵分9路搜索，並約談李慶煌及兒子李嘉豪、女兒李宜娟等親友共9人，訊後李慶煌請回，李嘉豪因違反證券交易法情節重大，今（24）日凌晨遭檢方聲押。
社會組／綜合報導
陳重文涉嫌收受承攬警用監視器業者的賄賂，金額達近千萬，又因名下2500萬財產來源不明，遭檢方收押，而時任台通、台智光董事長的李慶煌，也因這起貪瀆案遭約談，訊後諭令350萬元交保。
檢廉持續清查該案，意外發現今年3月8日，台通光電曾發出重訊指出，董事會決議預定買回500萬股的庫藏股，預計從2024年3月11日至5月10日之間進行，買回價格範圍在每股26至35元，總金額上限為新台幣11億3270萬4211元。
經深入追查，發現李嘉豪疑似在知悉後，將消息洩露給2位前妻黃明慧與李季芹、母親謝燕春等親友及員工，竟涉嫌涉在重訊發布前的禁止交易期間，買進台通光電股票，從中賺取價差，不法獲利逾億元。
台北地檢署23日發動第二波搜索，並依《證券交易法》內線交易罪約談李慶煌及公司高層共9人到案說明，訊後李慶煌請回、妻子謝燕春300萬交保、女兒李宜娟請回、黃明慧350萬元交保、李季芹200萬交保、石姓員工50萬交保，李嘉豪則被依違反證交法聲押。