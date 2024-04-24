現金股利1.5元不是最高！兆豐金早盤股價紅翻黑 失守40元跌1.7%
兆豐金控公布今年股利派發，股民們每股可以拿到1.5元現金股利及0.3元股票股利，合計1.8元股利，雖然看似新高，但兆豐金2023年賺了332億多元，每股稅後盈餘（EPS）有2.37元，現金股利卻不是最高，兆豐金今（24）日早盤也湧現賣壓，股價開高漲到40.5元後，隨即由紅翻黑，一度跌逾1.7%，下探39.3元，目前在39.4元盤整。
記者顏真真／台北報導
兆豐金2023年全年稅後淨利達332.47億元，較2022年大幅成長81%，每股稅後淨利（EPS）2.37元，獲利年增率在14家金控中排名第1、稅後淨利金額及EPS均排名第4，穩居公股金控排名第一的地位。兆豐金董事會也在昨日通過股利派發案，今年每股將配發1.5元的現金股利1.5元及0.3元的股票股利，合計每股配發1.8元。
不過，兆豐金上年每股配發股利為1.32元，包括1.24元現金股利及0.08元現金股利，而過去最高曾配發股利1.7元，包括2018、2019年都是配發現金股利1.7元，並無股票股利。
也因此，兆豐金今年每股配發1.5元現金及0.3元股票，現金股利並不是最高，盈餘分配率從過去的8成掉到63.29%，至於配發0.3元股票確實創下新高，卻也有人認為配發股票如同雙面刃，若獲利沒過去好，EPS可能會被稀釋掉，影響到之後配息，只是金融業是靠錢做生意，配發股票保留下來的現金，如果可創造更多盈餘，也是個好機會，只是仍待日後驗證。
台股今日早盤大漲逾400點，重返2萬點大關，不過，兆豐金早盤股價開紅後就翻黑，以40.5元、上漲0.5元開出後，即面臨賣壓，股價也由紅翻黑，下探39.3元，跌逾1.7%，目前在39.4元震盪，仍跌1.5%左右。