周星馳首度接下陸綜！3大新作曝光《喜劇之王》《食神》驚喜回歸
「喜劇天王」周星馳近年少有新作品推出，令大批「星爺」影迷想念不已，昨（23）日卻突然傳來好消息，周星馳在社群平台上分享一段宣傳影片，開心向外界宣布，他將首度接下中國大陸綜藝節目《喜劇之王單口季》的製作，還會推出改編自《喜劇之王》、《食神》的網路影片，詳細內容尚未公布。
記者黃雅琪／綜合報導
《2024愛奇藝世界大會》昨日公布2024、2025年製作計畫，包含眾多影集、動畫以及綜藝節目，其中值得關注的是《喜劇之王單口季》，該節目標榜與周星馳旗下公司Bingo合製，還有改編自《喜劇之王》、《食神》的網路影片預計推出。
周星馳也在社群平台上分享一段宣傳影片，寫下：「我辦公室向來被視為龍潭虎穴，人人敬而遠之。今日居然有人敢踢門而入，原來是愛奇藝世界大會的邀請函，我嚇到縮了一縮！(上身)。」
影片中，有一名員工手拿「致周星馳先生」的信出現，一路從樓上趕到樓下辦公室，還著急的踹開掛有「會議進行中」的門，周星馳接過信封後發現裡頭寫著「2024愛奇藝世界大會」，嚇得直接把信丟下，雖然只有露出背影，但星爺寶刀未老、渾身是戲。
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