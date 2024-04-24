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每位補助企業5.4萬訓練費！青艦計畫先僱後訓、助青年成副工程師

▲大學化工系畢業的陳靖，參加勞動部青艦計畫，順利於台氟科技擔任製程副工程師。（圖／勞動部提供）
▲大學化工系畢業的陳靖，參加勞動部青艦計畫，順利於台氟科技擔任製程副工程師。（圖／勞動部提供）

記者李琦瑋／台北報導

青年初入職場，因為工作經驗不足尋職時四處碰壁，可能很多人都曾經歷過，大學就讀化工系的陳靖，因為缺乏實務經歷，畢業後2次面試機會皆未獲錄取，因緣際會參加勞動部辦理的青年就業旗艦計畫，透過「先僱用後訓練」的方式，獲得第一份正式工作機會，順利於台氟科技擔任製程副工程師，還因為表現優異，在到職3個月後獲得加薪機會。

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勞動部針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能的青年，推動青年就業旗艦計畫，鼓勵企業依職務需求規劃3至6個月的工作崗位訓練，以「先僱用後訓練」的方式由資深員工擔任職場導師，培養職場新手成為企業即戰力，訓練每位青年最高補助企業5.4萬元訓練費，112年共計補助2,525家事業單位辦訓，培訓1萬3,633名青年。

陳靖分享，一開始受訓的時候，非常緊張害怕，有點負荷不了，由於化學產業要學習的產品、設備、製程等專業知識眾多，他曾經在操作儀器的時候出現失誤，幸好職場導師及同事都能耐心為他解惑，細心地教導並一步步帶著他做，讓他慢慢成長。

勞動部提到，在職場導師肯定及鼓勵下，培養了陳靖的信心，在校期間學到的東西也因此得到了實踐的機會，從公司的完整教育訓練當中，更學習到了許多從學校學不到的知識及技能。

勞動部表示，陳靖個性陽光，肯學習也好問，剛進公司就讓總經理對他印象深刻，在進入台氟科技後，公司成立了製程工程師的新部門，因為受訓期間工作表現深受主管肯定，他獲得主管推薦調任到製程課擔任製程副工程師，除了是生產單位與研發單位的溝通橋樑外，陳靖有更多機會去操作不同的分析儀器並從製程中思考、分析如何改善生產環節以提高產品品質及穩定性，並從中加強了實戰功力。

「因為公司有參加青艦計畫，我的薪資比起在其他同業的同學還要高呢！」陳靖覺得公司的福利制度、教育訓練都很完善，無論導師、主管還是同事都非常有人情味，讓他很有歸屬感，很開心能在這家幸福企業工作，他還特別強調，公司的午餐很好吃，才40元喔！

台氟科技表示，參加青艦計畫後，錄取了很多肯吃苦、肯學習的年輕人，因扎實的訓練課程讓青年能更快地進入狀況，提升新人留任的意願，降低離職率，並成為公司的生力軍。

勞動部表示，為協助青年朋友順利投身幸福企業，而推動「投資青年就業方案第2期」，青年就業旗艦計畫即屬方案重點推動措施，透過工作崗位實務訓練，培養青年工作技能、培訓企業所需人才，歡迎有意願參與計畫的企業或青年朋友，至「青年職訓資源網」查詢，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。

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