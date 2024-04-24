驚傳婚姻早有裂痕！黃子佼爆給1億安家費 求孟耿如「3年不離婚」
黃子佼性醜聞風暴持續延燒，連帶他的師父張小燕、徒弟Lulu都受到牽連，孟耿如更是置身風暴中心，也跟著老公成為輿論攻擊的對象，甚至被網友逼著表態、離婚，但她至今未發聲，有消息指出是因為黃子佼給了台幣1億安家費，希望她3年內不要離婚，對此說法，《NOWnews今日新聞》記者也致電黃子佼經紀人詢問，截稿為止未回應。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，孟耿如淡出演藝圈，將重心放在家庭上，是黃子佼大手筆出資，希望她自創品牌，以實踐個人價值，但過程並不順利，碰上營運困難，為了填補這個坑只能不斷燒錢，造成兩人的婚姻出現裂痕，孟耿如也越來越難為自己做主。
去年（2023）黃子佼第一次爆出#MeToo醜聞，甚至鬧輕生，孟耿如第一時間代替老公出來回應，在醫院前強忍淚水表示：「謝謝大家關心，我們是一家人，事情我都會一起面對，一起彌補曾經犯過的錯誤，謝謝大家辛苦了。」堅強模樣令人心疼，事後她也陪伴黃子佼慢慢走出陰影。
今年（2024）初黃子佼在張小燕的幫助下準備復出，孟耿如也時不時會在臉書曬出一家同樂的溫馨照片，營造黃子佼好爸爸的形象，盡力為另一半洗白，沒想到如今又爆出未成年影片事件，有更多受害者跳出來指控黃子佼，隨著風波不斷擴大，孟耿如也承受不住關版臉書、IG。
對於《鏡週刊》爆料，《NOWnews今日新聞》記者致電黃子佼經紀人，截稿目前未回應。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道