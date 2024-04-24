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全台暴雨橫掃！好市多除濕機「現折2000元」　衛生紙快閃降價1天

▲好市多門市4月24日限定「三層抽取舒潔衛生紙（24入）」原價419元、特價335元，現省84元。（示意圖／金百利克拉克提供）
▲好市多門市4月24日限定「三層抽取舒潔衛生紙（24入）」原價419元、特價335元，現省84元。（示意圖／金百利克拉克提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

鋒面席捲台灣上空，天氣預報指出今（24）日起至週日各地降雨機率高，好市多本週賣場優惠除了有惠而浦除濕機現折2000元，今（24）日還有夯品「舒潔抽取式衛生紙」現折84元，優惠只到今天，上一波衛生紙優惠沒囤到的快衝一波！此外，全家便利商店也有得意廚房紙巾買1送1，7-11五月花舒敏抽取衛生紙兩串195元優惠。

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好市多門市4月24日限定「三層抽取舒潔衛生紙（24入）」原價419元、特價335元，現省84元，此外，賣場本週還有眾多優惠到5月2日，其中惠而浦除濕機現折2000元，正好搶在梅雨季前入手。

🟡好市多

📍門市即起至5月2日
◾惠而浦 20公升第六感智能除濕機，原價10399元、特價12399元，現省2000元
◾元進莊 黑蒜雞湯，原價299元、特價239元，現省60元
◾慕樂 醫療用可調式膝關節護具二入組，原價799元、特價639元，現省160元
◾科克蘭 空運新鮮挪威鮭魚切片，原價649元、特價584元，現省65元
◾奇多 隨口脆綜合口味組 45包，原價329元、特價259元，現省70元
◾李施德霖 無酒精漱口水 4入，原價529元、特價409元，現省120元
◾科克蘭 美式辣雞翅 & 翅小腿，原價349元、特價314元，現省35元
◾桂格 夏日穀珍綜合莓果 36包，原價215元、特價275元，現省60元
◾明治 杏仁可可球袋裝，原價499元、特價399元，現省100元
◾威德 檸檬酸鈣 90包，原價899元、特價719元，現省180元

▲好市多本週賣場優惠除了有惠而浦除濕機現折2000元，還有新鮮鮭魚切片優惠。（圖／翻攝自好市多）
▲好市多本週賣場優惠除了有惠而浦除濕機現折2000元，還有新鮮鮭魚切片優惠。（圖／翻攝自好市多）
除了好市多有衛生紙優惠外，各大通路衛生紙、廚房紙巾優惠一次看：

🟡全聯

📍門市即起至4月25日
◾蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙(110抽*10包)買1送1，原價198元、特價88元／串
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)買1送1，原價238元、特價119元／串

🟡全家
◾4月24日起至4月28日，得意易手抽抽取式廚房紙巾100抽X3包買1送1，原價149元／串、特價75元／串

▲全家廚房紙巾買1送1。（圖／翻攝自全家LINE群）
▲全家廚房紙巾買1送1。（圖／翻攝自全家LINE群）
🟡7-ELEVEN

◾即起至5月14日，五月花舒敏厚棒抽取衛生紙60抽Ｘ6包，原價109元、特價兩串195元

▲7-11抽取式衛生紙優惠。（圖／翻攝自「7-11全家 各超商新品資訊共享」粉專）
▲7-11五月花舒敏厚棒抽取衛生紙兩串優惠195元。（圖／翻攝自「7-11全家 各超商新品資訊共享」粉專）
📍門市取貨送衛生紙

7-11開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，集滿12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串，要注意的是此為APP會員活動，結帳櫃檯取件時，一定要請店員先幫忙刷條碼。

◾集滿3點 免費換UNI Water 1瓶
◾集滿4點 免費換30元7-ELEVEN購物金抵用券
◾集滿6點 免費換60元7-ELEVEN運費抵用券
◾集滿12點 免費換限量五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串(每會員限兌換1次)

▲7-11開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，集滿12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串。（圖／7-11提供）
▲7-11開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，集滿12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串。（圖／7-11提供）

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