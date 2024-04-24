全台暴雨橫掃！好市多除濕機「現折2000元」　衛生紙快閃降價1天

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🟡好市多
📍門市即起至5月2日
◾惠而浦 20公升第六感智能除濕機，原價10399元、特價12399元，現省2000元
◾元進莊 黑蒜雞湯，原價299元、特價239元，現省60元
◾慕樂 醫療用可調式膝關節護具二入組，原價799元、特價639元，現省160元
◾科克蘭 空運新鮮挪威鮭魚切片，原價649元、特價584元，現省65元
◾奇多 隨口脆綜合口味組 45包，原價329元、特價259元，現省70元
◾李施德霖 無酒精漱口水 4入，原價529元、特價409元，現省120元
◾科克蘭 美式辣雞翅 & 翅小腿，原價349元、特價314元，現省35元
◾桂格 夏日穀珍綜合莓果 36包，原價215元、特價275元，現省60元
◾明治 杏仁可可球袋裝，原價499元、特價399元，現省100元
◾威德 檸檬酸鈣 90包，原價899元、特價719元，現省180元
除了好市多有衛生紙優惠外，各大通路衛生紙、廚房紙巾優惠一次看：
🟡全聯
📍門市即起至4月25日
◾蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙(110抽*10包)買1送1，原價198元、特價88元／串
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)買1送1，原價238元、特價119元／串
🟡全家
◾4月24日起至4月28日，得意易手抽抽取式廚房紙巾100抽X3包買1送1，原價149元／串、特價75元／串
🟡7-ELEVEN
◾即起至5月14日，五月花舒敏厚棒抽取衛生紙60抽Ｘ6包，原價109元、特價兩串195元
📍門市取貨送衛生紙
7-11開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，集滿12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串，要注意的是此為APP會員活動，結帳櫃檯取件時，一定要請店員先幫忙刷條碼。
◾集滿3點 免費換UNI Water 1瓶
◾集滿4點 免費換30元7-ELEVEN購物金抵用券
◾集滿6點 免費換60元7-ELEVEN運費抵用券
◾集滿12點 免費換限量五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串(每會員限兌換1次)