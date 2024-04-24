天氣預報／雷雨亂炸5天！鋒面滯留「賴著不走」 雨勢趨緩時間曝
今（24）日鋒面抵達台灣上空，不少地區清晨已降下明顯雨勢，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，今天中部以北、宜蘭將是降雨熱區，明（25）日更有新一波鋒面，未來幾天，鋒面將在台灣附近「南北擺動徘徊」，配合對流容易有較大雨勢，不穩定天氣一直到週日（4/28），週日下半天慢慢趨緩，週五、週六（4/26、4/27）南部雨勢還會比北部大。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇指出，今天清晨，新竹到彰化雨量最多，包括台中市已有超過70毫米的累積雨量，新竹、苗栗、彰化等也有40至60毫米不等；今天一整天，中北部、東北部一帶降雨仍較明顯，尤其是上半天，普遍有「陣雨或雷雨」，且有短時較大雨勢出現的情況，南部及花東一帶降雨相對較少，但仍會有局部短暫陣雨或雷雨。
吳聖宇說明，明天鋒面結構斷裂，主體退回到大陸華南，不過台灣仍受到鋒面前「偏南到西南風暖濕空氣」影響，各地持續有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，西半部山區有熱對流發展、擴散機會，受到熱對流影響的區域，還是會有較大雨勢。
週五晚上開始至週六，鋒面又將逐漸通過台灣上空，配合較強的西南風暖濕空氣，西半部有陣雨或雷雨，且再度有局部較大雨勢出現的機會，尤其是西南風直接影響的中部以南地區，預報資料來看，雨勢比北部明顯許多。
週日鋒面向北移動到台灣以北，各地仍有短暫陣雨或雷雨，由於風向轉變為偏南風，加上鋒面呈現往北移動，中部以北部一帶受影響較大，仍然要留意短時較大雨勢。週日晚間，隨著鋒面繼續北上離開台灣上空，各地降雨可望有進一步減緩的趨勢。
吳聖宇說道，下週一、下週二（4/29、4/30日）鋒面位置偏北，天氣轉變為「多雲午後有局部熱對流雷雨」的情況，溫度也將明顯回升，不過預報變動度很大，因此仍需要再持續觀察。整體來看未來這幾天鋒面都在台灣附近南北擺動徘徊，天氣不穩定的情況將會持續，容易有較大雨勢出現。