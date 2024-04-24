NBA季後賽／Jaden Mcdaniels狂攻25分！灰狼105:93戰勝太陽2連勝
NBA季後賽西區第二場，明尼蘇達灰狼在今（24）日交手鳳凰城太陽，本場灰狼能戰勝的關鍵除了太陽自亂陣腳，全場發生多達22次失誤，陣中防守悍將Jaden Mcdaniels的發揮也至關重要，他不僅砍進全隊最高的25分、8籃板、3助攻，更在防守端主防Kevin Durant與Devin Booker，灰狼最終就以105:93戰勝太陽，系列賽以2勝、0敗領先，其中本場灰狼展現鐵血防守，近兩戰灰狼都將太陽的比分控制在100分以下，太陽在例行賽場均每場能拿113分，但季後賽卻不是這麼回事。
記者張志宇/綜合報導
首節雙方就上演防守大戰，由灰狼打出24:21領先攻勢，但太陽在次節靠著三巨頭Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal合砍15分，一舉打出30:26攻勢反超，上半場結束51:50領先。
雖太陽在上半場取得領先，但也在次節傷了陣中「神射手」Grayson Allen，在本場比賽僅打了17分鐘，連兩場因傷退場。進到次節灰狼趁勝追擊，靠著團隊在攻防兩端都有表現，打出一波28:20的攻勢逆轉，第3節結束以78:71反超太陽。
談到本場能在第3場逆轉的關鍵，灰狼主控Mike Conley則表示，「我知道我們是一支很好的團隊，但太陽也是，我們在中場休息時，團隊擁有許多溝通，在第3節我們打得更無私，更願意分享球，這是我們反超的關鍵。」
第四節開賽前4分鐘，太陽被灰狼打出一波15:5的攻勢，一舉將比分拉開至17分差，至此後太陽無力扭轉戰局，便在最後3:53秒時換下主力宣佈投降，終場就以93:105不敵灰狼，系列賽以0勝、2敗落後。
本場灰狼先發5人得分全數上雙，其中Jaden Mcdaniels全場17投10中，拿下25分、8籃板、3助攻；太陽三巨頭Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal，分別拿下18分、20分、14分。