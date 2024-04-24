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MixerBox AI聊天機器人「用戶破百萬」！官方首揭台灣用戶6大趨勢

▲MixerBox AI推出一年來全球用戶突破百萬，官方首度分析使用數據，用戶最愛透過AI 「文件生成或摘要整理」，4成用戶愛用「翻譯」，還有2成用來問感情。（圖／記者周淑萍攝）
▲MixerBox AI推出一年來全球用戶突破百萬，官方首度分析使用數據，用戶最愛透過AI 「文件生成或摘要整理」，4成用戶愛用「翻譯」，還有2成用來問感情。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

由台灣研發團隊打造的生成式 AI 「MixerBox AI 聊天機器人」，宣布產品推出一年來全球用戶已突破百萬。官方首度針對台灣用戶分析使用數據，內容顯示用戶最愛透過AI 來「文件生成或摘要整理」，4 成用戶表示會用來「翻譯」，還有2成把MixerBox AI 當作「情感互動或諮詢」的對象，其中有6成是男性用戶。

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總部位於矽谷、研發團隊位於台灣的 AI Super-Apps 平台 MixerBox，旗下 AI 聊天機器 MixerBox AI，今（24）日在台灣發布首份針對 AI 用戶的數據報告。2023年初，因應生成式 AI 浪潮，MixerBox 率先推出全球第一 個採用全繁體中文介面的 AI 聊天瀏覽器「MixerBox AI 」（原名：ChatAI），且隨即登上 App Store 台灣下載排行冠軍。

MixerBox AI 獨家開發與整合最多免費 AI 外掛，一次集結網路搜尋、AI 生圖、PDF 分析、即時新聞、天氣、地圖、翻譯等超過 20 項功能，只要下載MixerBox AI就能滿足眾多的AI功能。

▲MixerBox AI。（圖／記者周淑萍攝）
▲MixerBox AI 支援許多AI外掛的應用程式。（圖／記者周淑萍攝）
MixerBox AI推出屆滿一年，MixerBox 於 2024 年 1 月針對「台灣用戶」進行線上調查，整理出6大用戶趨勢：

1、年收入區分：台灣用戶以 51-100 萬的群體占比最大，約有三分之一，顯示中等收入者是主要使用者群體。但年收入百萬以上者合計佔比亦達到近四分之一，

2、三大重點核心族群：台灣用戶以男性使用者居多， 約佔6成，女性約佔4成。整體台灣用戶中，中堅收入者、中壯年男性、高收入男性為三大重點核心族群。

3、用戶最愛「摘要整理」：台灣用戶超過 5 成會將 MixerBox AI 用在文件生成或摘要整理，整體而言，生產力相關需求（文件生成和專業諮詢） 的使用率會隨收入增加呈現上升趨勢。

4、語言翻譯佔4成：約 4 成台灣用戶表示會利用 MixerBox AI 進 行「語言翻譯或學習」。

5、 高收入用來問感情：約 2 成台灣用戶會將 MixerBox AI 當作「情感互動或諮詢」的對象，年輕族群與超高收入族群更明顯接受度較高，分別超過3成與4成。

6、 iPhone用戶更熱衷：iOS 用戶佔比7成，超過9成都是使用行動裝置來使用AI。

▲MixerBox AI。（圖／官方提供）
▲數據分析發現，工作生產力、獲取資訊是大多數人使用 MixerBox AI  的最主要目的。（圖／官方提供）
🟡MixerBox AI 客製化AI準備起飛

MixerBox AI 最新版本可免費網路瀏覽，提供20多項外掛，另外，還推出「客製化 AI」，根據開發團隊表示，「客製化 AI」功能自今年第一季上線測試以來，數據顯示目前每日已平均約有一成活躍用戶會使用自訂的 AI 機器人。其中以情感互動類和生活資訊類的 AI 為最熱門的類型。

▲在 MixerBox AI  點選「建立自訂 AI 」即可快速制作專屬的AI機器人。（圖／記者周淑萍攝）
▲在 MixerBox AI  點選「建立自訂 AI 」即可快速制作專屬的AI機器人。（圖／記者周淑萍攝）

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