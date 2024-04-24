中小企業抱怨停電限水！王美花：需備有不斷電系統避免損失

王美花稍早出席立法院經濟委員會前，接受媒體聯訪時，說明核電、立院黨團協商電價凍漲、地震對電廠有無影響，以及水電供應等議題。
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和碩董事長童子賢日前針對如何面對缺電危機議題時透露，自己30年前是反核人士，但10年前關注地球暖化議題時，慢慢想清楚了，「地球暖化才是人類公敵，核能不是」，台灣社會應考慮將核能作為未來供電選項之一。
近日也有專家受訪指出，在思考台灣到底應不應該繼續使用核電前，政府應務實面對再生能源發展不如預期以及天然氣接收站工程進度落後等2大問題，最大的爭議不是在「廢核」，而是執政黨「太過著急想要廢核」。
在野黨也頻頻發表意見認為賴政府應重新評估修改能源政策，對此，王美花表示，大家對於核電有不同意見的討論，至於相關法規是否修改，核後端的處理需要社會共識，經濟部對各個電廠包括核能的安全運轉，必定都要確保。
針對國民黨將召開朝野協商，盼凍漲電價，王美花指出，俄烏戰爭後，能源高漲，台電事實上吸收了非常多的成本，造成很大的虧損，不只台灣，世界各工業大國的電價像是歐美國家，調漲幅度皆高，台灣電價採取「緩升」策略，才會使得台電吸收如此龐大的成本，盼大家支持台電，讓台電好好經營。
此外，花蓮餘震不斷，台電發言人蔡志孟23日受訪表示，電力機組目前不受影響、正常運作，將持續巡檢，王美花今日也提到，有指示台電同仁關注電廠維護，台電會抓時間對各電廠仔細檢查，暫時還沒有任何狀況。
有媒體追問，王美花22日率員抵達台南與中小企業座談傾聽心聲，與會的廠商代表大吐苦水，抱怨跳電、限水、缺工等問題，遲遲無法獲得解決。她指出，經濟部非常樂於跟中小企業座談，解決各項問題，雙方過去有針對設備故障，造成製程無法連續或損害等問題進行討論，經濟部表示，若企業有連續性的製程，還是需要備有不斷電系統，避免設備、纜線故障，造成企業損失，事實上在這幾年的宣導下，許多中小企業也都能理解備有不斷電系統，這對公司來說非常必要。