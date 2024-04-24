李四川批柯文哲北士科案「大小眼」！蔣萬安：確實點出問題
前台北市長柯文哲任內通過的北士科設定地上權案屢遭藍綠議員質疑，台北市議會藍綠19名議員22日共同提案，建議議會成立專案小組調查。柯文哲昨日受訪表示，外界如果要罵人，應先講出哪裡有問題。台北市副市長李四川回應此案給人「大小眼」的感覺；台北市長蔣萬安今（24）日上午出席台灣人工智慧博覽會開幕典禮受訪指出，李四川確實點出了問題。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日出席臺灣人工智慧博覽會開幕典禮前受訪，媒體問怎麼看李四川說北士科是大小眼、台智光爆出他的母公司台通有內線交易，是不是有可能來廢除母約？ 蔣萬安表示：李四川確實點出了北士科T17、18的問題，所以市府的態度很清楚，就有任何的疑慮就送政風調查，也已經啟動調查。屆時如果有問題，當然就依法追究，如果沒有問題，當然也還給當事人清白。
針對台智光這個問題，蔣萬安表示，其實之前就已經發文終止有疑慮的警察局監視器的專案合約，也已經終止了，接下來台智光他要主張他的權利進到爭議調解機制，市府已經成立了跨局處的調解小組。後續就是依照相關的程序來進行，大家關心的就是昨天透過媒體報導，就是另外發現台智光他的董座或其他人，涉及其他相關的，包括可能違反證交法的案外案，都會持續關注。
媒體問有想變成廢母約嗎？ 蔣萬安說，事實到哪，就一定處理到哪，所以媒體報導，檢調發現案外案，都會持續關注。
媒體問是否認同李四川說的「大小眼」說法？ 蔣萬安說，因為他確實點出了問題，所以外界有疑慮，就送調查，要調查清楚，沒有問題，還當事人清白；確實如果有問題，當然我們依法就要追究相關的責任。