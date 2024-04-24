藍白封殺「傅崐萁條款」！綠批「鴨霸復辟」：國民黨在怕什麼？
民進黨立委沈伯洋提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，將立委與直轄市議員納入國安管範圍內，將立委與縣市議員列入管範圍內，要到大陸地區前要先經政府許可。不過23日立法院程序委員會中，國民黨以人數優勢與白營將此案聯手封殺；對此，民進黨團痛批國民黨將程序委員會變成太上委員會，質疑「到底國民黨在怕什麼？」
記者王德蓉／綜合報導
沈伯洋提案，將申請到大陸地區的審查範圍擴大，增列包括立委、直轄市議員與縣市議員，涉及國家關鍵技術業務人員，擔任國家關鍵基礎設施任務決策或重要運營人員、曾參與立法院秘密會議人員，到大陸地區都要先經由國安局、陸委會等相關機關組成之審查會許可。不過此案23日列入程序委員會報告事項，卻被國民黨立委加上民眾黨立委以人數優勢阻擋，連一讀會都無法進入。
對此，民進黨團舉行記者會，黨團副幹事長林楚茵指出，只是一個攸關國安的報告事項，藍白就聯手阻擋，連進院會一讀的機會都沒有，批藍白一手說要國會改革、一手卻閹割國會提案權。林楚茵續說，準總統賴清德時任立委時，因為國民黨擋了國安提案69次，賴清德為此在程序委員會中飆國罵，而今「藍白聯手、鴨霸復辟」。民進黨過去8年在程序委員會中未曾擋過任何一案，可藍白卻直接告訴大家「只要我喜歡，隨便都能擋。」
民進黨立委沈發惠則指出，國民黨於立院第8屆，在程序委員會中擋了5241案、第7屆擋了6159案。民進黨堅持「程序委員會不能成為第四讀」，若國民黨高興才能進入討論，程序委員會將成為太上委員會。民進黨立委范雲也痛批，藍白破壞程序委員會，不做實質審查的慣例，將程序委員會變成「傅（崐萁）」隨組織。