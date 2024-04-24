寒冬已經過去？欣興：營運已經落底　股價爆量攻上漲停至187元

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雖然獲利呈現萎縮，不過公司也帶來好消息，表示營運已落底，最差情況即將過去，第二季營運持平至略增看待，下半年表現要再觀察庫存、總經、通膨與中國經濟等不確定因素，整體產業到 6-7月才可望開始好轉，正面看待PCB來自AI應用出貨增加，預估今年高階產品比重可望逾50%。
對於產業景氣，欣興董事長兼總經理曾子章日前提到，2024年一般看法應該會復甦，不過戰爭因素會有所影響，有些客戶需求暫緩，其中觀察到載板復甦可能要到2024年第二季，畢竟黑天鵝不知道還有多少隻。
曾子章表示，PCB 產業下滑情況比預期長，多數業者都認為明年會復甦，而市況與客戶需求有的看2025-2026年會更好，欣興本身也希望2024年更好。
至於欣興子公司蘇州群策中國掛牌則等到相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。
法人認為，雖然欣興首季毛利率不如預期。不過對於第二季展望略微上修，正面看待欣興將會是輝達GB200的主要受益者，主要在HDI配合貢獻業績；另外CoWoS產能提升後，隨供應鏈瓶頸改善也有助於PCB出貨放量並帶動營運提升。
欣興看自家營運已經落底的消息一出，激勵今天股價開高走高，早盤攻上漲停，來到187元，並且爆出將近兩萬張的大量，跳空站上短期均線、以及月線。