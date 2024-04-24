蕭閎仁哭「國家警報沒存到我號碼」被轟沒常識　本人：4月都沒響

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不過不少酸民不放過蕭閎仁，譏諷：「連4級以上才會響這種很基本的事都不知道，也是滿特別的。」蕭閎仁回：「很特別，整個4月沒響。」其他人繼續嘲諷、撻伐：「過氣閎仁，好好珍惜這有可能是你退休前最後一次上新聞」、「真的不用這樣不查證的發言」、「EQ真的不是很好」、「知識、常識，看來兩個都沒有！」
然而，也有許多人幫蕭閎仁抱不平，推測他按「怒」的符號是想表達為何4級以上才會示警，「我也完全沒響...被遺忘的新莊人」、「我的從來沒響過啊」、「你不孤單，很多人都沒有」、「到底為什麼這篇文會抵達戰場！好搞笑，一堆正義魔人嗎」、「好多無聊的人來戰別人版面，何必呢？的確有看到在同樣地點的人，有人收到也有人沒收到簡訊啊？不是有沒有超過4級的問題欸！」
據中央氣象署資訊，地震災防告警（PWS）是預估地震規模達到5.0以上、當地地震震度達到4級以上的地區，才會對擁有4G手機的民眾發布，若地震規模達到5.0以上且任一縣市的預估震度達到3級以上，就由電視台推播地震警報。而沒收到細胞簡訊，民眾可以檢查手機軟是否有更新、關閉飛航模式，或確定地震當時是否在非通話狀態之下。
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