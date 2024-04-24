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蕭閎仁哭「國家警報沒存到我號碼」被轟沒常識　本人：4月都沒響

▲蕭閎仁指沒收到國家地震警報簡訊，挨轟沒常識，本人不甘示弱反擊。（圖／蕭閎仁臉書）
▲蕭閎仁指沒收到國家地震警報簡訊，挨轟沒常識，本人不甘示弱反擊。（圖／蕭閎仁臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

花蓮外海4月3日發生規模7.2強震，半個月過去，大小餘震仍不斷發生，近日還出現6級以上震度，創作歌手蕭閎仁昨（23）日發文不解地問，為何自己沒有收到國家警報簡訊，有網友控訴提醒蕭閎仁要達4級才會被示警，反被他按「怒」的表情符號，有人則批他沒常識，意外引發兩極論戰。

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▲▼蕭閎仁13歲參加《五燈獎》節目，為閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主，曾經入圍金曲獎最佳新人。（圖／蕭閎仁臉書）
▲▼蕭閎仁13歲參加《五燈獎》節目，為閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主，曾經入圍金曲獎最佳新人。（圖／蕭閎仁臉書）
▲蕭閎仁13歲時參與《五燈獎》，為閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主，曾經入圍金曲獎最佳新人。（圖／蕭閎仁臉書）
蕭閎仁昨天凌晨發文寫下：「國家警報是不是沒存到我的號碼...」並附上哭臉符號，一名女粉絲留言：「4級以上才會響。」不久稱被蕭閎仁按「怒」的符號，反擊：「不是主觀認定地震大，就要響，希望你可以了解，不清楚為什麼這樣的提醒，會收到你的怒...說實在有點不知道該說什麼...」蕭閎仁看到後收回表情符號，回覆：「沒事啦～」

▲蕭閎仁一句話被鍵盤酸民放大檢視。（圖／蕭閎仁臉書）
▲蕭閎仁一句話被鍵盤酸民放大檢視。（圖／蕭閎仁臉書）
不過不少酸民不放過蕭閎仁，譏諷：「連4級以上才會響這種很基本的事都不知道，也是滿特別的。」蕭閎仁回：「很特別，整個4月沒響。」其他人繼續嘲諷、撻伐：「過氣閎仁，好好珍惜這有可能是你退休前最後一次上新聞」、「真的不用這樣不查證的發言」、「EQ真的不是很好」、「知識、常識，看來兩個都沒有！」

然而，也有許多人幫蕭閎仁抱不平，推測他按「怒」的符號是想表達為何4級以上才會示警，「我也完全沒響...被遺忘的新莊人」、「我的從來沒響過啊」、「你不孤單，很多人都沒有」、「到底為什麼這篇文會抵達戰場！好搞笑，一堆正義魔人嗎」、「好多無聊的人來戰別人版面，何必呢？的確有看到在同樣地點的人，有人收到也有人沒收到簡訊啊？不是有沒有超過4級的問題欸！」

據中央氣象署資訊，地震災防告警（PWS）是預估地震規模達到5.0以上、當地地震震度達到4級以上的地區，才會對擁有4G手機的民眾發布，若地震規模達到5.0以上且任一縣市的預估震度達到3級以上，就由電視台推播地震警報。而沒收到細胞簡訊，民眾可以檢查手機軟是否有更新、關閉飛航模式，或確定地震當時是否在非通話狀態之下。

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