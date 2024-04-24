轟廢死大法官6人要退休「不符新民意」 趙少康喊：公投決定廢死
37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權，聲請法規範憲法審查，憲法法庭昨（23）日召開言詞辯論庭，遭質疑審案的12名大法官，6人最晚10月就要退休，不符合最新民意。對此，前中廣董事長趙少康今（24）日指出，要不要廢死是立法院決定，況且剛選出來的立委有最新的民意，喊話「大法官適可而止，聽聽辯論就算了」，更提出廢死應該要公投。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今天出席「推動核子反應器設施延役條例草案」記者會，會前受訪時，被問及總統蔡英文在卸任前提出死刑違憲辯論，甚至有7位大法官是他指派的？趙少康說，要不要廢死是立法院決定，剛選出來的立委有最新的民意，而且蔡英文快下台了，提名大法官很多任期也快滿，由他們來決定，跟整個社會是對立的，「大法官適可而止，聽聽辯論就算了，昨天提出的問題都可以知道他們的立場很明顯。」
趙少康認為，代表廢死律師聲稱，民調不見得這麼準確，「那我覺得這個議題其實可以做個公投的」，全世界大部分國家也都沒有廢死，美國很多州也有死刑，至於亞洲國家幾乎沒有廢死國家。
趙少康說，每個國家國情不同，台灣甚至有96％以上死刑案被害人家屬反廢死，大法官怎麼可以決定廢死？