重啟「金金併」？新光金早盤股價漲0.8%　台新金盤中一度翻黑

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不過，就在新光金及新壽董座雙雙因對新壽增資不力，遭金管會開罰減薪之際，卻也傳出新光金將重啟「金金併」議題討論，外傳還是由新光金董事吳東明及洪士琪（新壽副董事長）聯名提案，已列入本周五董事會的討論事項最後一案，內容是希望續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並且以台新金為優先合併對象。對此，新光金控僅說，23日是每個月的例行董事會，討論議題不便透露。
對於台新金與新光金「金金併」，台新金董事長吳東亮今年1月底曾表示，這本來也僅是研究階段，沒有任何實際進展，而且現在真的碰都不敢碰，新壽要增資多少錢都還沒搞清楚，後面還有2026年保險業接軌國際財務報導準則第17號（IFRS17）及新一代清償能力制度（ICS），現階段不會去自找麻煩，但他對新光金是有感情的，這是他父親留下來。
台新金總經理林維俊去年也曾表示，併購評估是前年5月20日董事會通過一個議案，可是那有時效性已結束，現在狀況是新光金內部改選，跟台新金一點關係都沒有。至於未來還會提合併規畫嗎？林維俊說「不知道」，這個新光金自己要先討論。但他也強調過，對於任何可能合作併購對象都持開放態度，這不是針對新光金，任何併購案若覺得不錯，都會進行評估。
雖然對於重啟「金金併」議題，新光金未證實，但市場人士認為，目前也只是董事提案，為談合併再開啟一扇門，若真要合併還有一一條漫漫長路，今日早盤兩家公司股價表現也未凸出，新光金股價以8.42元上漲0.05元開出，一度來到8.44元，漲逾0.83%，目前在8.4元震盪，漲0.3%左右。
至於台新金今日股價以17.75元、上漲0.05元開出，最高價一度來到17.8元，漲逾0.5%，但盤中一度由紅翻黑下探17.65元，跌0.28%，目前則上漲0.28%左右，在17.75元附近盤整。