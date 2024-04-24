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重啟「金金併」？新光金早盤股價漲0.8%　台新金盤中一度翻黑

▲新光金及新光人壽才遭金管會開罰，兩公司董座都遭減薪，但此時市場也傳出新光金董事會將重啟「金金併」議題的討論。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金及新光人壽才遭金管會開罰，兩公司董座都遭減薪，但此時市場也傳出新光金董事會將重啟「金金併」議題的討論。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

由於增資不力，新光金控及新光人壽董座雙雙遭金管會減薪50%及30%，不過，此時卻傳出新光金將召開董事會，續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並且以台新金為優先合併對象。雖然「金金併」討論議題未獲公司證實，不過，兩家金控今（24）日股價反應平淡，新光金盤中漲0.83%，最高來到8.44元，而台新金開高後，盤中一度紅翻黑，目前上漲0.28%左右，來到17.75元。

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由於新光金控旗下新壽自有資本與風險資本比率未達保險法規定的資本適足等級，加上所提出增資、財務或業務改善計畫，無法使新壽資本適足率（RBC）提升至法定標準，違反保險法相關規定，金管會昨日對新壽開罰，除限制不得新增與利害關係人的授信或其他交易，直到RBC達標才可恢復，新壽董事長魏寶生因未善盡職責，亦減薪3成，為期1年。同時，新光金也因有未善盡維持子公司新壽健全經營之責，金管會也對新光金予以糾正，並命新光金調降董事長陳淮舟今年所有薪酬5成，為期1年，也是首家金控因對子公司增資不力遭金控開罰的案例。

不過，就在新光金及新壽董座雙雙因對新壽增資不力，遭金管會開罰減薪之際，卻也傳出新光金將重啟「金金併」議題討論，外傳還是由新光金董事吳東明及洪士琪（新壽副董事長）聯名提案，已列入本周五董事會的討論事項最後一案，內容是希望續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並且以台新金為優先合併對象。對此，新光金控僅說，23日是每個月的例行董事會，討論議題不便透露。

對於台新金與新光金「金金併」，台新金董事長吳東亮今年1月底曾表示，這本來也僅是研究階段，沒有任何實際進展，而且現在真的碰都不敢碰，新壽要增資多少錢都還沒搞清楚，後面還有2026年保險業接軌國際財務報導準則第17號（IFRS17）及新一代清償能力制度（ICS），現階段不會去自找麻煩，但他對新光金是有感情的，這是他父親留下來。

台新金總經理林維俊去年也曾表示，併購評估是前年5月20日董事會通過一個議案，可是那有時效性已結束，現在狀況是新光金內部改選，跟台新金一點關係都沒有。至於未來還會提合併規畫嗎？林維俊說「不知道」，這個新光金自己要先討論。但他也強調過，對於任何可能合作併購對象都持開放態度，這不是針對新光金，任何併購案若覺得不錯，都會進行評估。

雖然對於重啟「金金併」議題，新光金未證實，但市場人士認為，目前也只是董事提案，為談合併再開啟一扇門，若真要合併還有一一條漫漫長路，今日早盤兩家公司股價表現也未凸出，新光金股價以8.42元上漲0.05元開出，一度來到8.44元，漲逾0.83%，目前在8.4元震盪，漲0.3%左右。

至於台新金今日股價以17.75元、上漲0.05元開出，最高價一度來到17.8元，漲逾0.5%，但盤中一度由紅翻黑下探17.65元，跌0.28%，目前則上漲0.28%左右，在17.75元附近盤整。

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