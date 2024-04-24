NBA季後賽／Pascal Siakam轟37分！溜馬125:108公鹿 還創一紀錄
NBA季後賽密爾瓦基公鹿今（24）日季後賽首輪G2在主場交手印第安納溜馬，此戰公鹿主力「字母哥」Giannis Antetokounmpo依舊因傷高掛免戰牌，由Damian Lillard單核帶隊，雙方在前3節戰況膠著，溜馬以92:83領先，但靠著Pascal Siakam全場狂砍37分，與末節一開賽連砍6分奠定勝基，終場溜馬就以125:108戰勝公鹿，將系列賽大比分扳成1勝、1敗平手，公鹿隊也成為今年季後賽12場比賽，主場首度落敗的球隊。
記者吳政紘/綜合報導
溜馬在上半場打出60:55的領先，其中Pascal Siakam功不可沒，上半場出戰18分鐘，就貢獻21分、7籃板、2助攻的數據，而主控Tyrese Haliburton則是成為球隊「大腦」，在上半場雖僅攻進6分，但也送出7次助攻。
進到第3節雙方火力依舊，但還是由溜馬在單節打出32:28的領先攻勢，帶著92:83領先進到末節，末節一開始溜馬就靠著Pascal Siakam連砍6分，一舉將分差拉至15分，終場公鹿就以108:125不敵溜馬，系列賽大比分拿下1勝、1敗，雙方戰成平手。
溜馬本場可說是人人皆兵，先發5人全數得分上雙，其中季中交易來到球隊的Pascal Siakam，更是砍下全場最高的37分，外帶11籃板、6助攻，此外Tyrese Haliburton也拿下12分、12助攻的成績。
反觀公鹿在進攻端，本場比賽靠著Damian Lillard維持上場手感，全場21投10中、三分球13投6中，拿下34分、5助攻、4籃板，全隊得分第二高的為中鋒Brook Lopez的22分。
公鹿隊成為季後賽開打至今，唯一第一支在主場落敗的球隊，創下難堪的紀錄，而公鹿隊下一場將回到溜馬主場開戰。
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