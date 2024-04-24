花蓮富凱飯店要拆除！周遭名店被迫歇業　公正包子搬家被讚預言家

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此次4月23日兩次規模6以上地震，讓富凱大飯店嚴重傾斜，對面的知名「鋼管紅茶」首當其衝。早於4月3日規模7.2強震之後，「鋼管紅茶」因梁柱毀損被張貼紅單認定是危樓，未料兩起規模6以上地震又造成富凱大飯店傾斜，85歲阿嬤手腳不便嚇壞了而就醫，87歲的阿公也在警方陪同下，進到屋內拿藥品和藏在家裡的鈔票，但不掩哀愁。
📍「周家蒸餃小籠包」考量員工安全，暫停營業
至於「周家蒸餃小籠包」則在臉書上發文表示，因店裡在管制區，且顧慮員工的安全，店裡暫停營業，並表示會盡快另闢工作室準備宅配出貨，屆時將會於臉書公布，而記者致電多通，也都無人接聽。
📍「洄瀾薯道」暫停營業，可至其他分店
還有一旁的「洄瀾薯道」，同樣暫停營業中，業者回應，若想買招牌的蕃薯、麻糬等糕點，可以轉到中華路的分店，目前中華路營業、供貨與周邊交通一切都正常。
📍富凱對面「公正包子店」去年底搬家，網讚神預言
至於原本在富凱大飯店對面的「公正包子店」，去年11月已搬遷到仁愛街，正好避開這次地震的嚴重災區，還有網友苦笑稱「公正包子的老闆是未來人嗎？」雖然公正包子目前正常營業，但是業者表示自從0403規模7.2強震之後，因觀光客人數大減，生意也受嚴重影響。
公正包子店員也表示，目前可以接受全台各縣市宅配訂購，電話預訂大概2星期可以到貨。另也有官網接受網購，公正包子一袋10顆60元、蒸餃一袋10顆60元，運費等費用另加；另外還有超商店取服務，招牌的包子60顆570元。