陳時中傳任政委藍白都批爭議大！蔣萬安：民眾都會一起檢驗
準總統賴清德的新內閣人事布局陸續公布。衛福部前部長陳時中傳將接任行政院政務委員。民眾黨與國民黨都批評陳時中過去擔任部長期間爭議大，不擅於溝通，恐成為地下部長。針對昔日競選對手將接任政務委員，台北市長蔣萬安今（24）日表示，民眾都會一起來檢驗。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日出席臺灣人工智慧博覽會開幕典禮前受訪，媒體問陳時中傳出要高升到政委、金門爭議沒處理好的管碧玲留任海委會主委，是否質疑賴清德內閣換湯不換藥？蔣萬安表示，大家對於新政府有很高的期待。到底能不能積極、正面的回應民意，把過去一黨執政8年，很多沒有辦法解決的問題，那即將上任的政府能夠解決，民眾都會一起來檢驗。
媒體問下午要跟民進黨議會黨團聊，跟議員們報告YouBike，這個部分是否想要動用8400萬的第二預備金？蔣萬安表示，市府推出各項包括YouBike前30分鐘免費，增加YouBike的車輛數，都是希望能夠提升整體綠運輸的比例能夠達到70%，另外也透過包括像去年1200交通月票、YouBike前30分鐘免費的各項政策，希望達到淨零碳排的目標，這些都是大家有共同的共識，也會加強跟議會的溝通跟說明。