大雨下對地方了！日月潭水庫估進帳160萬噸 中南部週末迎來豪雨
今（24）日鋒面影響，清晨開始在中部地區就不斷降下大雨，據水利署中區水資源分署統計，過去3天，日月潭水庫預估可因下雨帶來160萬噸進水量效益，鯉魚潭水庫和德基水庫也有120萬噸，且中央氣象署預報顯示，週五（4/26）中南部將有可能出現「局部性豪雨」，因此對水庫進水還算樂觀。
記者張志浩/綜合報導
中區水資源分署資料顯示，從22日上午7時到今天上午7時，明德水庫累積雨量6.5毫米，預估總降雨效益5萬噸、鯉魚潭水庫累積雨量14.6毫米，預估總降雨效益120萬噸、德基水庫累積雨量13.1毫米，預估總降雨效益120萬噸、日月潭水庫累積雨量13.8毫米，預估總降雨效益160萬噸。
截至今日上午7時，明德水庫累積雨量4.8毫米、鯉魚潭水庫累積雨量9.2毫米、日月潭水庫累積雨量2.0毫米，氣象署預報員徐仲毅表示，今天整個西半部地區都持續還有大雨發生機率，晚入夜整體雨勢雖然趨緩，但西半部還是有短暫陣雨發生。
徐仲毅提及，明（25）日有新的鋒面發展接近，週五影響台灣時，伴隨較強的西南風，西半部地區持續有降雨，尤其中南部可能會出現局部豪雨，週六、週日（4/27、4/28）相較於週五降雨少一點，但西半部、宜蘭還是有局部大雨出現。