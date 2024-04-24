機車騎士爆料店門口不給停　警依法開罰店家

「在沒紅黃線的路邊停機車，卻被"隔壁"的店家趕。請問大家碰到這種情況，會生氣嗎？」店家與機車騎士互槓，機車騎士氣得報警檢舉店家「未經許可在道路擺設攤位」，轄區員警獲報後當即前往處理，炒飯店老闆的人依然態度欠佳，還跟員警說要檢舉一整條路，於是員警除了對炒飯店開單外，也勸導了炒飯店兩側之商家。
記者郭凱杰／高雄報導
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，今年4月20日(星期六)下午5:45左右，該網友到楠梓區惠民路用餐，機車停於對面沒有營業的米粉羹店，然後再步行跨越馬路至訂位的餐館外。
未料，隔壁炒飯店的人要網友把車移走，因為這樣他們的客人會沒位置停。網友質疑大概是他停車的時候他們沒意見，但他到對面去之後他們才把他叫回來的原因。網友隨即再次確定車停在炒飯店隔壁， 為了避免在用餐期間機車遭破壞，網友還是把車騎走了但越想越氣，於是外撥打110報警，檢舉炒飯點占用騎樓營業。
轄區楠梓分局加昌派出所獲報案後表示，經查該店門口因未劃設禁止停車標線只要緊靠道路停車即無違規，但針對店家占用騎樓營業部分，已違反道路交通管理處罰條例第82條1項10款「未經許可在道路擺設攤位」，可處新臺幣1200元至2400元之罰鍰，員警已當場製單開罰，並責令店家限期改善。