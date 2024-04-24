藍委推「核電廠延役」 趙少康：核電沒30%、2050絕不可能淨零
多位藍委今（24）日匯集專家學者意見，共同提出「核子反應器設施延役條例草案」，計畫透過核電延役方式，解決台灣迫在眉睫的能源危機。對此，前中廣董事長趙少康主張，核一、二、三廠都應該延役，核四經過專家評鑑可以的話重啟，更直言「核電佔比沒達到30%，2050絕不可能淨零，（前中研院長）李遠哲也講了，整體能源政策需要評估」。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今天出席「推動核子反應器設施延役條例草案」記者會，會前受訪時，被問及地質專家稱，核二、三在斷層帶上有風險？趙少康說，近日桃園停了快10次電，台北、台南各地停電頻傳，電就是不夠，輸配電也是問題，不過應該「先求有電，再求輸配順利」，再者，電價也要低。
趙少康認為，核一、二、三廠都應該延役，核四經過專家評鑑可以的話重啟，核一、二、三都用，核電就不會只佔台灣發電16%，「核電佔比沒達到30%，2050絕不可能淨零，李遠哲也講了，整體能源政策需要評估」。
趙少康也說，當時蓋核電廠，是找全國最好的地質專家，經過地質評鑑挑出四個最好的地點，最近花蓮地震很厲害，也許可以去看這幾個核電廠地基有沒有受到影響，按照核四廠長講法，核電廠抗震比一般建築多了幾百倍，只要去看核四在這次地震有無影響，就能看出結構到底堅不堅強，這是最好的機會。