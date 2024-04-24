國軍少將索賄2800萬 黃國昌踢爆：關鍵會議竟沒有紀錄！
民眾黨團總召黃國昌今（24）日在外交國防委員會質詢，空指部先前改建福興營區爆出索賄案，負責該案的軍備局前工程營產處少將處長張大偉向中工索賄2800萬，一審重判12年，而國防部已於2021年8月完成行政報告，為何不公開結果讓社會知道？甚至法紀調查還是用原先不起訴處分做為基礎，且關鍵會議也沒有會議記錄，直呼「太離譜！」
記者王德蓉／綜合報導
黃國昌指出，空指部先前砸30億元改建「福興營區」，卻爆出索賄案，張大偉向中工索賄2800萬，第一時間還稱「贓款丟到火爐燒掉」，一審重判12年，後來繳回犯罪所得，爭取2審輕判。黃國昌質疑，2021年8月，國防部完成行政報告，該案也沒有國防機密，為何不公開結果、不讓社會知道？國防部法律司司長沈世偉解釋，確實有行政報告，當初也有跟關切立委逐一說明，這次也有納入《陸海空軍懲罰法》修法草案，讓公布有法源依據。
黃國昌續質疑「國防部為何不公開？」並稱國防部法紀調查結案，報告卻是以第一次不起訴處分書做為調查基礎，質問後來調查基礎改變，有無重新做行政調查？沈世偉解釋，有重新行政調查；黃國昌要求公開讓社會知道，最起碼給外交國防委員會委員，因為該報告需要接受社會檢驗。此外，黃國昌還踢爆當初張大偉在關鍵核心會議，要求減少施作坪數、項目來索賄，但該會議卻沒有會議記錄跟簽辦公文，沈則坦言這不正常。
國防部長邱國正則表示，他到任後這件事並沒有推案，強調任何違法犯紀的事件一定依法究辦。黃國昌隨後要求新的報告處分1週內回覆，但沈世偉回答不出，看似有困難，委員會召委王定宇也說「一般我們抓2週啦」，黃國昌最後無奈妥協「好啦好啦，2個星期交出來。」