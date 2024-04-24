國際不打小孩日！56家幼兒園「與孩子立約」、6成家長採條件交換

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人本基金會指出，為促成安心育兒環境，社會上針對民法中的家長懲戒權與「兒童及少年福利與權益保障法」已開始在考量各個社會需求面向的前提下進行討論對話，幼兒家長是此次的切入點，而立約不打小孩則是最重要的基礎。
為了解幼兒家長教養處境，人本基金會設計了一份「幼兒教養問卷」，收到2006份回覆，結果顯示，多數家長不打小孩，但缺乏教小孩的方法，59.2%家長會以條件交換（如把飯吃完等等可以看電視等），來教導小孩；40.3%透過獎勵或集點制度、37.9%剝奪或取消權利（如不講故事，減少3C時間）、33.5%威脅孩子（下次就不帶你去公園、不收玩具把它丟掉）、28.4%責罵、22.8%處罰（如罰站罰跪）、19.9%不理會、16.1%打小孩（用手或工具打身體任何部位）。
人本基金會指出，位居前3名的條件交換、獎勵集點及剝奪或取消權利都是以實際利益去誘使孩子的行為，這或許能有短期效果，但無法真正讓小孩對該學會的行為有所認知而願意努力去做；衛福部2022年兒少保護個案統計資料也顯示，施虐者本身因素中，以「缺乏親職教育知識」最多（占42.3%），因此，政府應該負起最大的責任，提供完善且易於被家長使用的親職教育資源及支持系統。
調查顯示，多數家長知道幼兒語言能力尚不成熟，但無法掌握有效溝通的方法；多數家長對3C育兒有覺察，但欠缺下一步，56.6%家長會讓幼兒使用3C，但有規定使用時間與時機，33.2%沒有規定使用時間與時機，視情況而定，僅10%家長完全不會提供。
至於家長都在何種情況，讓幼兒使用3C？59.9%想利用影片或小遊戲讓小孩學會常規或建立習慣（例如刷牙）、52%無暇兼顧小孩時（例如忙著煮飯）、36.3%在特定場所擔心小孩因無聊而吵鬧（例如在餐廳等著上菜）、33.9%為真的很想休息或獨處時。
人本基金會表示，9成家長會讓幼兒使用3C，大多數家長已意識到3C育兒可能帶來的負面影響，也願意努力讓3C的存在儘量減少，建議政府應提供更多社區中的親子遊憩空間，讓爸媽能常常帶著孩子享受其他的遊戲樂趣；而家長也要試著與孩子有固定的陪玩時間，用最簡單的素材，如桌遊、積木、紙箱等就能在陪玩時與孩子更親密。
針對家長的教養困境，人本基金會於4月28日上午10至12點，在台北市客家文化主題公園3樓媒體簡報室，舉辦一場《挺爸媽．護小孩－幼兒教養座談會》，要從大腦科學及依附理論談幼兒教養觀點，並提供各種實用好上手的溝通方法。