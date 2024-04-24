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水庫救星快來！鋒面發威「石門水庫仍亮紅燈」　全台即時水情一覽

▲石門水庫即時影像，目前水位仍在24.1％，也讓不少民眾相當擔心全台水情。（圖／翻攝自「桃園智慧旅遊雲」YT）
▲石門水庫即時影像，目前水位仍在24.1％，也讓不少民眾相當擔心全台水情。（圖／翻攝自「桃園智慧旅遊雲」YT）

記者鍾怡婷/綜合報導

每年梅雨季前台灣會進入一波枯水期，上週石門水庫、寶山水庫、石岡壩、霧社水庫、仁義潭水庫等都亮起水情提醒，好消息是今（24）日起會有兩波鋒面接續襲台，為各地帶來高降雨機率，經過一早上的大雨特報，石門水庫目前水位仍在24.1％，也讓不少民眾相當擔心全台水情，《NOWnews》整理全台即時水情、水庫即時影像懶人包，陪大家關注對民生相當重要的水情！

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🟡石門水庫水位降至24.1％

今（24）日上午10時，中央氣象署針對基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣發布大雨特報，目前看來雨水還沒全力集中下在水庫集水區，相當缺水的石門水庫水位仍在24.1％，比2021年台灣旱災缺水危機「百年大旱」同期的蓄水率26.25%還要低。

▲缺水的石門水庫水位仍在24.1％，比2021年台灣旱災缺水危機「百年大旱」同期的蓄水率26.25%還要低。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）
▲缺水的石門水庫水位仍在24.1％，比2021年台灣旱災缺水危機「百年大旱」同期的蓄水率26.25%還要低。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）
🟡台灣水庫即時水情

截至今（24）日上午11時24分，全台水庫亮紅燈的包括石門水庫24.1％水庫、寶山水庫21.2％水位、霧社水庫21.7％水位、仁義潭水庫16.9％水位、白河水庫16.7％水位。

民眾可關注「台灣水庫即時水情」隨時關注水庫水位，即時水情資料係自記儀器自動產生，水利署網頁公布，各項水庫資料由各水庫管理單位在每日輸入，不過更新時間不一致，加上因降雨、用水量隨時間變化，預測結果僅提供參考。也可至經濟部水利署防災資訊服務網的「水庫水情」查詢。

▲全台水庫水情可至經濟部水利署防災資訊服務網的「水庫水情」查詢。（圖／翻攝自水利署）
▲全台水庫水情可至經濟部水利署防災資訊服務網的「水庫水情」查詢。（圖／翻攝自水利署）
🟡台灣水庫即時影像

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◾石門水庫即時影像

◾日月潭水庫即時影像

🟡水利署對於中區水庫進帳保持樂觀

水利署中區水資源分署統計，從22日上午7時到今（24）日上午7時，明德水庫累積雨量6.5毫米，預估總降雨效益5萬噸；鯉魚潭水庫累積雨量14.6毫米，預估總降雨效益120萬噸；德基水庫累積雨量13.1毫米，預估總降雨效益120萬噸；日月潭水庫累積雨量13.8毫米，預估總降雨效益160萬噸（含霧社）。

光是今日截至上午7時，明德水庫累積雨量4.8毫米、鯉魚潭水庫累積雨量9.2毫米、日月潭水庫累積雨量2.0毫米，由於未來一周還有降雨可能，對於水庫進水持樂觀態度。

▲從雲品頂樓Sky Lounge雲月舫眺望日月潭景緻，24小時直播畫面。（圖／翻攝自「雲品溫泉酒店 日月潭即時影像」YT）
▲從雲品頂樓Sky Lounge雲月舫眺望日月潭景緻，24小時直播畫面。（圖／翻攝自「雲品溫泉酒店 日月潭即時影像」YT）

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