水庫救星快來！鋒面發威「石門水庫仍亮紅燈」　全台即時水情一覽

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今（24）日上午10時，中央氣象署針對基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣發布大雨特報，目前看來雨水還沒全力集中下在水庫集水區，相當缺水的石門水庫水位仍在24.1％，比2021年台灣旱災缺水危機「百年大旱」同期的蓄水率26.25%還要低。
🟡台灣水庫即時水情
截至今（24）日上午11時24分，全台水庫亮紅燈的包括石門水庫24.1％水庫、寶山水庫21.2％水位、霧社水庫21.7％水位、仁義潭水庫16.9％水位、白河水庫16.7％水位。
民眾可關注「台灣水庫即時水情」隨時關注水庫水位，即時水情資料係自記儀器自動產生，水利署網頁公布，各項水庫資料由各水庫管理單位在每日輸入，不過更新時間不一致，加上因降雨、用水量隨時間變化，預測結果僅提供參考。也可至經濟部水利署防災資訊服務網的「水庫水情」查詢。
🟡台灣水庫即時影像
◾全台水庫水位即時影像點此看
◾石門水庫即時影像
◾日月潭水庫即時影像
🟡水利署對於中區水庫進帳保持樂觀
水利署中區水資源分署統計，從22日上午7時到今（24）日上午7時，明德水庫累積雨量6.5毫米，預估總降雨效益5萬噸；鯉魚潭水庫累積雨量14.6毫米，預估總降雨效益120萬噸；德基水庫累積雨量13.1毫米，預估總降雨效益120萬噸；日月潭水庫累積雨量13.8毫米，預估總降雨效益160萬噸（含霧社）。
光是今日截至上午7時，明德水庫累積雨量4.8毫米、鯉魚潭水庫累積雨量9.2毫米、日月潭水庫累積雨量2.0毫米，由於未來一周還有降雨可能，對於水庫進水持樂觀態度。