水庫解渴就看這波！氣象署揭「豪雨轟炸」時間點 一週天氣一次看
全台水庫鬧水荒，急需降雨好好解渴，中央氣象署預報員徐仲毅指出，未來一週台灣天氣持續受鋒面影響較不穩定，明（25）日新一波鋒面接近，並在週五至週日（4/26至4/28）於台灣上空滯留徘徊，特別要留意週五配合較強西南風，整個西半部雨勢明顯，尤其中南部地區，將會有豪雨等級的雨勢出現，有望替水庫好好解渴。
記者張志浩／綜合報導
徐仲毅說明，今天中午前，降雨較明顯區域集中在中部以北、宜蘭、花蓮，累積雨量最明顯在桃園至彰化，並以台中市、苗栗縣最多，都已達到大雨標準，時雨量部分，彰化縣、苗栗縣、台中市都有達到「短延時大雨」的標準，氣象署也持續發布「大雨特報」和「大雷雨即時訊息」。
徐仲毅提及，明天鋒面會斷開往東移，不過，台灣北部又有新的鋒面生成靠近，天氣仍較不穩，但降雨會比今天趨緩，週五這波鋒面影響，伴隨比較強的西南風，將是本週天氣最不好的一天，不僅全台有雨，在中南部因為有較強的西南風，更是要小心豪雨。
週末兩天仍受鋒面影響，下週一（429）另一道鋒面會在台灣北部海面附近，到下週二（4/30）都還是不穩定的天氣，徐仲毅提醒，滯留鋒面的降雨，並不是整天一直下，而是有對流發展時，短時間內會出現較劇烈的雨勢，並伴隨雷擊和強陣風，民眾一定要特別注意。