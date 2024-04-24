抗美援俄聯盟？北韓高官代表團罕見出訪伊朗 深化軍事合作掀關注
北韓對外經濟相尹正浩昨（23）日自平壤啟程前往伊朗，北韓官媒《朝中社》並未介紹此次行程的詳情與計畫，但這是北韓睽違5年再有高級官員出訪伊朗，時機恰逢伊朗與以色列緊張升溫之際，讓外界猜測北韓是否要與伊朗擴大軍事合作，針對彈道飛彈與無人機進行技術交換，同時建立更緊密的「反美親俄」聯盟。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓和伊朗是反美陣營的傳統友邦，經常被外界質疑在發展彈道導彈和核武器技術方面有所合作。北韓與伊朗均向俄羅斯出售和提供軍火，因此有觀察人士認為，北韓此行不僅為求經濟合作，還有可能以「親俄」為契機，加深兩國軍事合作。
據了解，伊朗於本月13日向以色列發射的數百枚飛彈中，就可能含有北韓製造的零部件或技術。另外，伊朗製造的無人機「見證者-136」，除了被俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場使用，也很可能流往北韓，成為對付韓國的武器。
軍事專家推測，北韓和伊朗自1980年代起就在彈道飛彈技術展開合作，像是伊朗的中程彈道飛彈「流星3型飛彈」可能是根據北韓的勞動飛彈改良而成，而伊朗的霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）彈道飛彈則與北韓的舞水端飛彈有關聯。
目前，北韓導彈多數由液體燃料提供動力，平壤正在加快推進向固體燃料轉型。由於伊朗的固體燃料技術更先進，雙方是否會在固體燃料高超音速導彈領域開展合作，引發國際社會的擔憂。